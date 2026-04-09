酒測0照樣出事！高雄毒駕男深夜連撞3車 傷人逃逸代價慘

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鳳山經武路昨深夜發生車禍，吳姓男子駕駛休旅車失控，撞擊路旁2輛機車與1輛自小客車，造成曾姓女騎士腿部擦挫傷，肇事後疑似逃逸。讀者提供



高雄鳳山深夜發生毒駕肇逃事故，56歲吳男駕駛白色休旅車撞擊路旁2輛機車與1輛自小客車後逃逸，造成30歲曾女腿部擦挫傷。警方調閱監視器一路追查，在大寮區查獲涉案人車，吳男酒測為0，但唾液快篩呈安非他命與依托咪脂陽性，已依肇事逃逸致傷送辦，待尿檢結果出爐，恐再加重以公共危險罪移送。

高雄市鳳山區深夜發生一起毒駕肇事逃逸案件，一名56歲吳姓男子駕駛白色休旅車行經經武路時，突然失控撞擊路旁停放的2輛機車及1輛自小客車，強烈撞擊不僅造成多輛車輛毀損，還波及正要牽車的30歲曾姓女子，導致其腿部與腳部擦挫傷；吳男肇事後未依規定停車處理，反而駕車逃離現場。

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警方於4月8日深夜10時57分接獲報案，指稱鳳山區經武路343號前發生交通事故且駕駛逃逸，立即派遣警力趕赴現場處理，除協助傷者確認傷勢並引導其就醫外，也同步展開追查行動，調閱周邊監視器影像及相關車輛行車紀錄器畫面，逐步拼湊事故發生經過與肇事車輛行蹤。

警方調查發現該輛白色休旅車在撞擊後未減速停留，反而持續行駛離開現場，顯示駕駛明顯有逃避責任之意圖。警方隨即擴大調閱沿線監視器，掌握車輛行駛方向，一路追查至大寮區內坑路一帶，成功尋獲涉案車輛，並透過逐戶訪查鎖定56歲吳姓男子身分，迅速將其帶回派出所偵辦。

警方指出，曾姓女子當時正準備牽車外出，不料突遭撞擊波及，所幸僅受輕微擦挫傷，意識清楚，並自行前往醫院就醫，並無生命危險，整起事故造成現場多車受損，對周邊交通及民眾安全造成影響。

警方對吳男實施酒測時，酒測值為0，排除酒駕可能，但進一步進行唾液快篩檢驗時，卻發現其對安非他命及依托咪脂（俗稱「喪屍煙彈」）呈現陽性反應，顯示其疑似在施用毒品後駕車上路。警方當場依法開單告發，並查扣涉案車輛，以釐清相關責任。

警方表示，依現行規定，吳男已涉及肇事逃逸致人受傷罪嫌，將先行函送地檢署偵辦；後續待尿液檢驗結果出爐，若確認毒品反應，將再依公共危險罪加重移送，刑責恐進一步提高。

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