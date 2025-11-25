酒測0.28！周孝安「酒後移車8分鐘」遭逮 判刑2月得易科罰金
藝人江祖平的前男友藝人周孝安，今年10月24日凌晨，跟朋友去KTV飲酒作樂後，把車開往路邊車格停放時沒打方向燈，僅短短8分鐘時間，被巡邏員警攔查，一測發現他有喝酒，當場扣車、並依涉犯公共危險罪現行犯逮捕，他當下被測出每公升0.28毫克的酒測值，北檢將他依相關罪嫌起訴，北院今（25日）宣判全案，周孝安遭判2月徒刑得易科罰金。
周孝安曾跟江祖平談姊弟戀。（圖／翻攝江祖平臉書）
《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
