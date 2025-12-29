酒測0.72還敢辯！26歲男駕母名下瑪莎拉蒂撞車 竟嗆「沒危害他人」
震驚！26歲李姓男子酒駕瑪莎拉蒂自撞，酒測值高達0.72！事發於台中西屯區，李男駕駛母親名下的跑車，連續撞擊分隔島與石墩，導致車上3名乘客身體不適送醫。更令人傻眼的是，李男不願承認自己開車，還質疑「自撞有危害到其他人嗎」，女乘客也向警方喊話：「你不要這麼兇好不好，我們沒有欠你錢！」調查顯示，李男駕照早已吊銷，肇事原因仍有待釐清。
一名26歲李姓男子在台中西屯區發生嚴重酒駕自撞事件，駕駛著掛名在母親名下的瑪莎拉蒂跑車，連續撞擊分隔島與路旁石墩。事故發生於12月28日凌晨5點多，當時李男酒測值高達0.72，且駕照已因違規被吊銷。更令人震驚的是，面對警方詢問，李男不但不願承認是自己開車，還質疑「自撞有危害到其他人嗎」，展現出對公共安全的漠視態度。事故造成車上3名乘客身體不適送醫，警方已依法處理此案。
事發當時，這輛寶藍色瑪莎拉蒂沿著惠中路直行，駕駛人似乎完全沒有煞車，先是擦撞分隔島，接著直接撞上路旁石墩。撞擊後，車窗破裂，車身嚴重損毀，前輪甚至卡在石墩裡。李姓男子身上散發強烈酒氣，卻對前來處理的警方表現出不滿態度。
當警方詢問事故情況時，李男竟然反問「我們撞成這樣有危害其他人嗎」，警方回應指出乘客已經受傷，但李男仍堅稱沒有影響他人。隨行的女性乘客更對警方態度提出質疑，表示「你不要這麼兇好不好」，「我們沒有欠你錢，不用這麼兇」，儘管警方解釋自己並未兇惡對待他們。
事後調查顯示，李姓男子當晚在夜店飲酒後，駕車準備返回逢甲附近的租屋處途中發生自撞事故。他不僅酒測值高達0.72，駕照更早已因違規被吊銷，所駕駛的瑪莎拉蒂跑車是掛在其母親名下。事故造成車上3名乘客身體不適而送醫治療。第六分局市政派出所副所長廖述儀表示，李姓男子已依公共危險罪送辦，詳細肇事原因將由鑑定單位進行調查。同時，車上4名乘客也依道路交通管理處罰條例連坐處罰，可處6000元至15000元罰鍰。
《TVBS新聞網》提醒您：
◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕
◎未滿18歲者禁止飲酒
這起事件凸顯出酒駕行為的嚴重性，李姓男子不僅無視自己與乘客的安全，更將所有用路人置於危險之中。
更多 TVBS 報導
台中休旅車迴轉釀車禍！騎士「腳骨外露」命危 雲林貨車衝路邊
工人下班酒駕衝撞休旅車！「酒測值爆表1.0」4人傷送醫
嚇「鼠」惹！台中調解會主席遭老鼠爬大腿 嚇「鼠」鬆煞車釀撞
「平底鍋男」醉鬧市場！站路中嗆「抓我你該死」 警持辣椒水壓制帶走
其他人也在看
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 52
一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴
一家三口利用中醫就診紀錄，12年來詐領近新台幣3000萬元保險金，終遭警方揭發並起訴！這家人聲稱在搭乘公共運輸、被電梯門夾到、倒垃圾時摔倒等情境下受傷，找中醫診療並申請理賠，甚至將燕窩冒充藥水製造假就醫紀錄。警方在嫌犯家中查獲260條市值2300萬元的金鑽條塊，及位於花蓮的2間別墅，皆被認定為不法所得而遭追回。這起案件凸顯保險業者在審核理賠時需更加謹慎，以防類似詐騙手法再次發生！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 197
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 83
雙和醫院爆「狼醫主管」涉多起性騷 被害女醫控院方態度消極
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內又有醫院涉入性騷風暴！台北市醫師職業工會今（29）日偕同數位前雙和醫院醫師召開記者會，指控院內發生多起性騷事件，影像醫學部前部主管對多位女性同仁進行言語與肢體性騷擾，但院方態度消極，被迫離職。對此，雙和醫院回應，院方對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
獨家／國道驚魂！ 飛出「大木板」砸車 維修費破7萬找嘸人
獨家／國道驚魂！ 飛出「大木板」砸車 維修費破7萬找嘸人EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 3
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 1 天前 ・ 5
19歲兒遭「200公斤水晶洞砸」身亡 母淚訴「沒勞健保」｜#鏡新聞
27號發生在新北市五股，外寮路的意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到被重達200公斤的水晶洞，砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，昨天28號遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投保勞健保，而且怎麼會讓新手，去搬這麼重的物品。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 3
2026台北車展登場倒數！話題新車陸續曝光、首開放寵物推車入場
「2026台北新車暨新能源車大展」登場倒數，近日搶先曝光各大品牌首亮相與焦點車款，包括豪華電動休旅、美式與英倫重機、露營熱潮帶動純電休旅新寵，以及大會首度開放寵物推車入場，更特別策畫多元主題車款導覽路線。同時，車展舞台娛樂活動同樣吸睛，四大啦啦隊包括MUSE慕獅女孩、Fubon Angels、美式啦啦隊Luxy Girls，以及FUSO展區限定樂天女孩，連日輪番開秀，結合車展與娛樂魅力，打造最具話題與體驗感的年度車界盛會。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
電動車的下一步？未來將不用再插電充電？【Yahoo汽車名人堂】
完整版請看：https://youtu.be/oeAATP0dii4 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
NISSAN全新跨界休旅Kait巴西全球首發，雙動力並採高規格配置
NISSAN日產汽車旗下全新B級距小型跨界休旅Kait，12月3日在巴西里約熱內盧全球首發，這款全新跨界休旅和NISSAN現役的全新世代Kicks和Magnite並肩聯手，它們都是在拉丁美洲首發，將成為NISSAN產品線和企業轉型的重要車款， Kait將在巴西日產Resende工業園區生產，初期主攻拉美市場，但未來它會出口到全球20個以上的市場。汽車日報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
搬200公斤水晶洞遭砸身亡! 母淚訴19歲兒"沒勞健保"
社會中心／葉為襄、王毓珺、李澤民、吳培嘉 新北報導繼續帶您追蹤，昨天（27日）發生在新北市五股外寮路的驚悚意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到，和雇主一起搬家時，被重達200公斤的水晶洞砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，下午（28日）遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投勞健保，怎麼會讓新手去搬這麼重的物品。余姓死者媽媽痛訴到醫院的時候他已經OCHA，所以我想要知道說，這到底一個多小時的時間，到底發生了什麼事情，兒子就這樣子就沒有了，她哭紅雙眼，到殯儀館相驗兒子遺體，怎麼都沒想過，年僅19歲的寶貝兒子，入伍前短期到搬家公司打工，卻從此天人永隔。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)意外就發生在一瞬間，週六中午12點，19歲余姓工人和26歲的蔡姓同事，站在貨車下方，當時46歲的余姓雇主，站在車上，要把跟170公分成人高的水晶洞、寬60公分，重達200公斤，不料，水晶洞突然倒塌，19歲余姓工人後腦勺被砸出凹洞，血流不止，送醫不治，檢警介入調查，不只媽媽質疑，姐姐也指控搬家公司，防護措施有問題。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)余姓死者姐姐更補充水晶洞它本身這麼重，為什麼都沒有想過說要用機器，或者是用更多的人力去處理，就是都沒有做事前評估，才會發生這樣的事情。余姓死者媽媽認為他兒子才19歲，可是卻把一個這麼危險的東西，讓他去執行，希望兒子這次犧牲的時候，因為知道現在有很多的雇主，他們是沒有幫勞工保勞健保的，因為兒子也是，希望說相關單位可以重視這件事情。余姓死者母親根本無法接受，19歲兒子沒被投保勞健保，等於工作沒保障，雇主疑似違法，還要員工自行加保工會，家屬嚴肅要求政府得加強工安和勞動檢查，避免類似事件再度發生。原文出處：搬２００公斤水晶洞遭砸慘死！ 母淚訴１９歲兒「沒保勞健保」 更多民視新聞報導嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治民視影音 ・ 18 小時前 ・ 8
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北車展夯什麼？／牽新車＋電動車＋寵物＋露營 多重商機既新潮又噴錢潮
由台北市汽車代理商業同業公會主辦、兩年一次、全台規模最大的「2026台北新車暨新能源車大展」（台北車展），即將在12月31日（週三）全面點燃各式經濟。從牽新車效益、電動車效益，到寵物效益、露營效益，多重新潮商機同時發酵，將讓今年車展不只是噴新潮，更是實實在在的噴錢潮。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
補貼退場、需求急凍 中國50間電動車廠2026恐集體出局
香港英文媒體《南華早報》今日（12/28）報導，由於國內需求疲軟，預計長期虧損的企業將退出全球最大汽車市場，數十間中國電動車製造商將在2026年面臨生死存亡的考驗。太報 ・ 21 小時前 ・ 2
7.0強震過後！蘇花公路驚傳土石崩落 紅色賓士車慘被砸中...引擎蓋凹了
27日深夜，宜蘭外海發生7.0強震，全台有感超級搖晃，各地紛紛傳出落石、大樓磁磚掉落等災情，今（28日）上午，47歲李姓女子駕駛紅色賓士車，行經蘇花公路台9線116.1公里處東澳路段時，突然天降落石砸中賓士車，駕駛李女及車內女乘客都嚇一大跳，所幸均未受傷，不過前方引擎蓋凹陷，車內的安全氣囊也爆出。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
台南惡警辱民「白癡被騙剛好」拒受理報案 法院認證劣行：記大過不冤
台南市新化警分局謝姓警員被控去年5月底處理一對遭詐騙夫妻報案時，不僅「踢皮球」推諉受理，甚至背後公然辱罵被害人「真的是白癡，又不是住這還在這裡亂」，離譜言行讓台南市警局祭出記一大過重懲。謝員不服提出行政訴訟，日前遭高雄高等行政法院再審判決敗訴。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3