震驚！26歲李姓男子酒駕瑪莎拉蒂自撞，酒測值高達0.72！事發於台中西屯區，李男駕駛母親名下的跑車，連續撞擊分隔島與石墩，導致車上3名乘客身體不適送醫。更令人傻眼的是，李男不願承認自己開車，還質疑「自撞有危害到其他人嗎」，女乘客也向警方喊話：「你不要這麼兇好不好，我們沒有欠你錢！」調查顯示，李男駕照早已吊銷，肇事原因仍有待釐清。

酒測0.72還敢辯！26歲男駕母名下瑪莎拉蒂撞車 竟嗆「沒危害他人」。(圖／TVBS)

一名26歲李姓男子在台中西屯區發生嚴重酒駕自撞事件，駕駛著掛名在母親名下的瑪莎拉蒂跑車，連續撞擊分隔島與路旁石墩。事故發生於12月28日凌晨5點多，當時李男酒測值高達0.72，且駕照已因違規被吊銷。更令人震驚的是，面對警方詢問，李男不但不願承認是自己開車，還質疑「自撞有危害到其他人嗎」，展現出對公共安全的漠視態度。事故造成車上3名乘客身體不適送醫，警方已依法處理此案。

酒測值0.72開車撞路邊 男竟問「有危害他人嗎」。(圖／TVBS)

事發當時，這輛寶藍色瑪莎拉蒂沿著惠中路直行，駕駛人似乎完全沒有煞車，先是擦撞分隔島，接著直接撞上路旁石墩。撞擊後，車窗破裂，車身嚴重損毀，前輪甚至卡在石墩裡。李姓男子身上散發強烈酒氣，卻對前來處理的警方表現出不滿態度。

酒測值0.72開車撞路邊 男竟問「有危害他人嗎」。(圖／TVBS)

當警方詢問事故情況時，李男竟然反問「我們撞成這樣有危害其他人嗎」，警方回應指出乘客已經受傷，但李男仍堅稱沒有影響他人。隨行的女性乘客更對警方態度提出質疑，表示「你不要這麼兇好不好」，「我們沒有欠你錢，不用這麼兇」，儘管警方解釋自己並未兇惡對待他們。

酒測值0.72開車撞路邊 男竟問「有危害他人嗎」。(圖／TVBS)

事後調查顯示，李姓男子當晚在夜店飲酒後，駕車準備返回逢甲附近的租屋處途中發生自撞事故。他不僅酒測值高達0.72，駕照更早已因違規被吊銷，所駕駛的瑪莎拉蒂跑車是掛在其母親名下。事故造成車上3名乘客身體不適而送醫治療。第六分局市政派出所副所長廖述儀表示，李姓男子已依公共危險罪送辦，詳細肇事原因將由鑑定單位進行調查。同時，車上4名乘客也依道路交通管理處罰條例連坐處罰，可處6000元至15000元罰鍰。

這起事件凸顯出酒駕行為的嚴重性，李姓男子不僅無視自己與乘客的安全，更將所有用路人置於危險之中。

