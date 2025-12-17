酒精也殺不死！這病毒「一人中招、整群淪陷」症狀、防範一次看

生活中心／綜合報導

隨著天氣逐漸轉冷，除了流感與感冒病毒外，腸胃炎病例也進入高峰期，其中最常見的病因就是「諾羅病毒」。根據衛福部食藥署統計，近年國內食品中毒事件中，諾羅病毒幾乎年年高居首位，且流行高峰多落在每年11月至隔年3月，冬季更是大爆發時期，傳染速度相當快。《民視新聞網》一次帶您掌握諾羅病毒的重點資訊與防範關鍵。

諾羅病毒是什麼？

諾羅病毒（Norovirus）過去稱為類諾瓦克病毒，是一種會引起腸胃道發炎的病毒，也是造成病毒性腸胃炎最常見的原因之一。

感染後會有哪些症狀？

感染諾羅病毒後，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛，部分患者還可能出現發燒、寒顫、倦怠、頭痛或肌肉痠痛等情形。食藥署表示，幼童通常以嘔吐症狀較為明顯，症狀多在1至3天內逐漸緩解。

潛伏期與傳染途徑

諾羅病毒的潛伏期約為10至50小時，可經由食用受污染的食物或飲水、與患者密切接觸（共用餐具、接觸嘔吐物或排泄物）、甚至吸入嘔吐物飛沫而感染，傳染力極強。

哪些族群要特別小心？

諾羅病毒可感染所有年齡層，國內常在餐飲旅宿場所、學校、醫院、軍營、長照機構及矯正機構等群聚環境中流行。多數患者可完全康復，但對於嬰幼兒、長者、免疫力低下者或需長期照護者，若因嘔吐、腹瀉導致水分與電解質流失，恐引發脫水、抽搐，嚴重甚至有生命危險。

有沒有特效藥或疫苗？

目前沒有治療諾羅病毒的特效藥，也沒有疫苗。治療原則以補充水分與電解質為主，避免脫水。食藥署建議，家中若有嬰幼兒，可事先準備口服電解質溶液備用。

感染後還會傳染嗎？

即使症狀改善，部分患者在康復後兩週內，糞便中仍可能殘留病毒，仍具傳染風險，因此個人衛生與環境清潔不可輕忽。

酒精也殺不死！這病毒冬季回來了「一人中招、整群淪陷」症狀、防範一次看

飯前、飯後及如廁後須確實使用肥皂或洗手乳將雙手洗淨，並減少觸碰口鼻，養成良好個人及食品衛生習慣。（示意圖／民視資料照）





如何預防諾羅病毒？

為防範諾羅病毒感染，食品藥物管理署(下稱食藥署)提醒民眾，酒精或乾洗手液無法殺滅諾羅病毒，飯前、飯後及如廁後須確實使用肥皂或洗手乳將雙手洗淨，並減少觸碰口鼻，養成良好個人及食品衛生習慣。在飲食方面，飲用水需煮沸，食物務必洗淨並充分加熱。食藥署指出，諾羅病毒需在85至90°C加熱90秒以上才會失去活性；貝類水產品如蚵仔應完全煮熟再食用，避免生食生飲。此外，若家中有人感染，應立即更換受污染的衣物與床單，並依污染程度使用1,000至5,000ppm漂白水消毒環境；清理嘔吐物或排泄物時，建議配戴口罩，避免飛沫傳染。

一人中標、整群淪陷

諾羅病毒只要極少量病毒就可能引發感染。多數人在接觸病毒後約 24至48小時內，便可能陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹部不適等腸胃炎症狀，部分患者也會伴隨輕微發燒。由於諾羅病毒傳染力強，在飯店、學校、辦公室等人員密集、常共餐的環境，特別容易發生群聚感染，常出現「一人中標、多人跟著倒」的情形，若周遭有人確診或出現疑似症狀，應立即做好隔離措施。

諾羅病毒高風險食物

食藥署指出，諾羅病毒主要透過受污染的食物、水源或人與人接觸傳播，像是生魚片、生蠔、三明治、生菜等未充分加熱的即食食品，都屬於高風險食物，民眾務必提高警覺。









