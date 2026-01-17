酒精使用疾患恐提高新冠感染與死亡風險，國內大數據研究揭關鍵關聯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

文章也可以用聽的

根據統計，全球大約有24億人有飲酒行為，其中約12.7%符合「酒精使用疾患」診斷。酒精使用疾患不僅會削弱免疫功能，過去研究也指出，可能促使血管張力素轉換酶（ACE）過度表現，進而提高感染新冠病毒COVID-19的易感性。然而，酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間的關聯，過去一直缺乏大型實證研究佐證。

臺北市立聯合醫院研究團隊整合疾病管制署COVID-19法定傳染病通報資料，並串聯全國健保資料庫，進行大規模人口資料分析，深入探討酒精使用疾患對COVID-19感染及疾病預後的影響。研究成果已刊登於國際期刊《Addiction》。

廣告 廣告

感染風險增1.2倍，女性與50歲以上族群更明顯

研究第一作者、臺北市立聯合醫院顏永豐醫師指出，分析結果顯示，酒精使用疾患者感染COVID-19的風險，約為未罹患酒精使用疾患者的1.2倍。進一步依年齡、性別及疫苗接種狀況分層分析後發現，風險上升的關聯性在多個族群中皆成立，特別是在50歲以上族群及女性族群中更為顯著。

值得注意的是，即使已完整接種COVID-19疫苗，酒精使用疾患者的感染風險，仍高於同樣完成疫苗接種的一般族群，顯示疫苗保護效果可能因酒精使用疾患而受到一定程度的削弱。

一旦染疫，住院與死亡風險同步升高

研究亦顯示，在已確診COVID-19的患者中，酒精使用疾患與較差的疾病預後密切相關。顏永豐醫師表示，酒精使用疾患者的住院風險增加約1.3倍，死亡風險則提高至1.5倍，顯示長期飲酒對於感染後病程進展具有不利影響。

通訊作者、臺北市立聯合醫院郭千哲醫師指出，酒精使用疾患早已被證實與糖尿病、癌症及心血管疾病等多項重大公共衛生問題的不良預後有關。本研究進一步證實，酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間存在顯著關聯，顯示該族群在傳染病防治上屬於高風險族群。

專家建議：納入防疫高風險族群，強化公共衛生策略

研究團隊建議，未來在傳染病防治與公共衛生政策規劃上，應將酒精使用疾患者納入優先關注與介入對象，透過加強疫苗接種策略、健康教育與戒酒支持措施，以降低感染與重症風險，作為提升整體防疫效能的重要依據。

（記者李政純，圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

.新冠疫苗打6劑還確診？身體不適要吃清冠一號？ 醫解析3個被問爛疑惑

.後疫情時代，與病毒共存