酒糟發電、汙泥變有機肥 「屏東酒廠」成環教場所

屏東酒廠被譽為「米酒的故鄉」，為國內產能最大的紅標米酒生產工廠之一。(環境部提供)

具有百年歷史的「屏東酒廠」，不僅建築物本身就具有歷史意義，還將酒糟用於沼氣發電，平均每20.7公斤的酒糟可產生1度電，讓農業廢棄物為能源，更將釀酒製程所產生的污泥轉化為有機肥，每年可達68公噸，這些污泥應用於廠區綠化空間；此外，酒廠將玻璃酒瓶回收率推高至九成，每支酒瓶重複使用次數達5次，因此「屏東酒廠」今天(9日)獲環境部認證通過，成為環境教育設施場所，也成為全臺首座以米酒釀造為主題的環境教育設施場所。

「屏東酒廠」創立於1923年，以具體的永續作為，將隱藏在生產線後方的節能技術、廢棄物減量、水資源循環等系統，全部轉化為可以看見、可以實作的教學內容，讓民眾理解酒廠如何做到循環經濟與製程零廢棄。屏東酒廠也是南臺灣最大紅標米酒生產基地，大家常聽到的紅標米酒、黃標米酒有什麼差別，都可以在這裡找到答案。

屏東酒廠表示，每一瓶米酒，背後不只是百年工藝，更是該廠對土地、資源與環境永續的承諾。本次通過環境教育認證不只是歷史成就，更是未來責任。