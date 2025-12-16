酒醉伯擋路中 遭勸竟「脫鞋襲警」踉蹌糗摔

一名男子喝得醉醺醺，牽著自行車站在路中央阻礙通行，員警上前勸離。（圖／翻攝自翻攝自臉書＠宗教爆報）





高雄市鼓山區日前有宮廟舉辦遶境活動，警方到場協助交通管制時，發現一名男子喝得醉醺醺，牽著自行車站在路中央阻礙通行，員警上前勸離，卻引發對方情緒失控。男子不僅嗆聲要找議員，還脫下布鞋作勢攻擊，過程中多次踉蹌跌坐在地，荒謬畫面被民眾拍下並在網路上流傳。

影片顯示，男子先脫下一隻布鞋與派出所長在路中央對峙，所長未與其糾纏轉身離開，男子卻因站不穩踉蹌跌坐在地。隨後男子又脫下另一隻鞋，再度上前試圖攻擊，甚至將布鞋朝所長方向丟擲，但未擊中目標，自己也再次跌倒。所長則保持距離，並返回交管勤務，留下男子在原地尷尬站立。

警方表示，事件發生在14日下午3點多，高雄鼓山區內惟一帶，翠華路與九如路口附近正進行遶境活動。58歲王姓男子因酒醉牽車站在路中妨礙通行，內惟派出所所長郭智浩上前要求其離開至路旁，男子不僅不配合，還揚言要找議員出面，並以脫鞋作勢攻擊員警。

派出所長郭智浩指出，當時現場勤務僅他一人，且遶境交管工作繁重，需要同時兼顧兩側交通，他判斷男子當下並無立即危害，加上交管優先，因此未以強制力壓制對方。郭智浩也表示，事後男子曾到派出所向他致歉，坦承自己喝醉並表達抱歉。

警方表示，本案雖涉及妨害公務情節，但考量現場狀況與危害程度，採較輕的《社會秩序維護法》第85條送辦，可處居留或新台幣1萬2千元以下罰鍰，盼男子酒醒後能反省自身脫序行為。

