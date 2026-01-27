酒醉回房遭3友人輪流侵犯 屏東女崩潰哭喊！直到男友來電才獲救

女子參加朋友聚會，沒想到酒後竟遭三名男姓友人輪流性侵。（示意圖，Pakutaso）

屏東王姓、黃姓與楊姓3名男子，在2023年6月邀約女性友人小夢（化名）到住處小酌。眾人狂歡至隔天凌晨5點多，小夢因為體力不支且有些醉意，便獨自回房躺著休息。沒想到這3人幾杯黃湯下肚後竟然色心大起，，即便小夢奮力抵抗哭喊，仍遭3人輪番蹂躪，行徑極其囂張。

王男在屏東住處揪黃男、楊男與小夢開飲酒趴，隔天清晨5點多，小夢醉倒在床休息，3男竟趁人之危，無視對方的哭喊制止，輪流粗暴性侵得逞。這場惡夢直到小夢男友打電話過來，這群人才悻悻然收手。

受害女子如何脫困？

小夢事後強忍崩潰情緒，在男友陪伴下前往醫院驗傷並果斷報警，面對警方訊問，這3名男子雖然都矢口否認，試圖推卸責任，但屏東地檢署調查後仍依妨害性自主罪嫌將他們全數起訴。

屏東地院法律制裁隨之而來，一審判決王男8年徒刑，他隨即放棄掙扎入獄服刑。黃男跟楊男則不甘被判9年10月與7年6月，選擇繼續抗告，高院審理後維持原判，唯獨楊男不死心硬要上訴到最高法院試圖翻盤，最終仍被裁定駁回。

