社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

喝醉酒大鬧，還從店內鬧到大馬路上！今天凌晨，有一名男子在新北市淡水一間餐酒館消費，結果喝醉，在店內大聲喧嘩、亂找人聊天，把其他客人都嚇到了，店員將他請出去，男子情緒失控，在路邊咆哮，還跑到隔壁超商拍冰櫃，警方獲報，出動5車10人，才將他控制住，最後把人帶回保護管束。

大半夜，男子喝得大爛醉，在大街上，不斷大吼大叫。

眼看他失控到不行，警方大動員，出動超多警力，1、2、3、4、5，多達10名警察和5台警車，一同來壓制他。

朋友還想安撫他，但根本沒用，男子已經到達瘋狂境界，這真的只能帶回警局處理了。

酒醉大鬧到馬路上! 男"喝太醉"失控咆嘯遭帶回管束

員警當場強制將他保護管束，一邊被攙扶上警車，男子依舊不斷掙扎。

喝醉街頭大鬧，也引來民眾圍觀，把過程全都錄，直呼"海景第一排看了20分鐘有夠精彩"。

事發就在5號凌晨3點多，一名31歲唐姓男子和23歲沈姓男子，一同去新北淡水北新路一間餐酒館消費，沒想到，唐男喝太嗨，在店內亂找人聊天、大聲喧嘩，把其他客人嚇到，店員趕緊把他請出去，他居然就在路邊咆哮，甚至還衝進隔壁超商鬧，拍打冰櫃。





醉後一連串脫序行為，男子酒醒後，恐怕會對自己行為懊悔不已。





原文出處：酒醉大鬧到馬路上! 男"喝太醉"失控咆嘯遭帶回管束

