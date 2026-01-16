酒醉女被朋友「用生殖器撞擊下體」迷糊狀態…摸到1物認出惡狼獲賠100萬

記者陳弘逸／台北報導

台北方姓男子前年跟朋友聚餐喝酒，趁其中一名同行的女子小花（化名）喝醉在租屋處臥房休息，竟藉機伸狼爪，把女方衣褲脫下以生殖器撞擊下體；事後挨告，認罪賠償100萬元達成和解，不過因無證據證明有發生性器接合，因此，法院審理後，將方男依強制性交未遂罪，判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，方男2024年11月23日晚間，跟朋友一同聚餐喝酒，當晚同行的女子小花（化名）喝醉在租屋處臥房休息，男方趁對方泥醉無法反抗之際，不顧對方口頭拒絕，竟脫下她衣褲以生殖器撞擊下體。

當下小花碰觸到方男配戴的眼鏡，才在泥醉狀態下，知悉對方身分，事後報警提告。

偵審期間，方男坦承犯行，自陳大學畢業、待業中、無須扶養其他人，並賠償100萬元，達成調解，也獲對方原諒。

法官認為，方男為滿足一己性慾犯案，不過因無證據證明有發生性器接合，因此，審理後，將他依強制性交未遂罪，判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

