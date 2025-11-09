酒醉女駕BMW凌晨暴衝連撞3車 台中北屯街頭一片狼藉 酒測值超標送辦

台中沈女今天凌晨酒後駕車，在北屯區東山路連撞2輛轎車和1輛重型機車，訊後依公共危險罪嫌移送。警方提供

台中市北屯區今天凌晨發生酒駕車禍，47歲沈姓女子深夜酒後開車上路，駕駛BMW黑色自小客車行經東山路1段時，疑因酒精發作，反應遲鈍、操作失控，整輛車突然偏離車道，接連猛撞路邊停放的兩輛自小客車與一輛普通重機車，撞擊聲震天，附近民眾被吵醒，跑出來只見現場碎片四散、鈑金扭曲，街頭一片狼藉。

沈女酒駕連撞3車，附近民眾被驚醒，見到街頭到處是車子被撞落的零件與碎片，一片狼藉，連忙報警處理；警方與消防人員趕抵現場時，發現沈女坐在駕駛座內，頭暈反應遲鈍，神情恍惚、呆滯，全身多處擦挫傷，但意識還算清楚，並無生命危險。

警消立即協助肇事的沈女脫困，並送往醫院治療，3輛被撞的車輛則車尾凹陷、保險桿脫落，重機也倒臥路旁，幸未有路人受波及。

警方在現場對沈女實施酒測，果然其體內酒精濃度明顯超出法定標準；稍後沈女較清醒，坦承在友人聚會飲酒後，認為「離家不遠」，心存僥倖自行開車返家，不料途中失控釀禍。

轄區台中市警局第5分局調查後，依《刑法》公共危險罪嫌，將沈女移送台中地檢署偵辦。警方也再次嚴正呼籲，酒後駕車不僅危及自身與他人安全，更可能面臨刑事追訴、吊銷駕照與高額賠償責任，呼籲民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，切莫因一時僥倖而讓人生徹底翻覆。



