酒醉搭多元計程車吐了！ 司機求償1.1萬 男一度喊沒錢

男子2號凌晨1點多，喝酒醉叫了多元計程車回家，沒想到途中忍不住吐在車上，司機提出的1萬1千元的清潔費和營業損失賠償（圖／民眾提供）

酒醉乘客在多元計程車上嘔吐後，引發一場賠償糾紛。事件發生於2日凌晨1點多，高雄一名男子酒後搭乘多元計程車返家途中，在車內嘔吐，導致車門、車窗及坐墊嚴重污損。司機原先要求賠償清潔費8000元及營業損失3000元，共計1萬1000元，但乘客一度以道歉拒絕賠償，聲稱沒有錢。經過協商，該名男子在酒醉清醒後，最終轉帳9000元與司機達成和解。

男子2號凌晨1點多，喝酒醉叫了多元計程車回家，沒想到途中忍不住吐在車上，司機提出的1萬1千元的清潔費和營業損失賠償（圖／民眾提供）

這起事件中，多元計程車司機在載客過程中曾多次關心乘客狀況，詢問乘客是否需要開窗或感到不適，並頻繁透過後照鏡觀察乘客情況，顯得十分謹慎。然而，儘管司機提供了嘔吐袋，乘客仍在車內嘔吐，造成車內多處污損。事後，乘客僅以簡單道歉想要解決問題，並表示自己沒有錢賠償，引起司機強烈不滿。

廣告 廣告

多元計程車司機再三確認酒醉乘客有沒有不舒服，頻頻看後照鏡整個人提心吊膽，但最擔心的事情還是發生了（圖／民眾提供）

根據洗車業者表示，清潔嘔吐物的費用通常在3000至5000元，若污染到腳踏墊下方，則需使用高壓氣槍清潔，費用會更高。湖街派出所副所長歐志昌表示，車主暫時不提出告訴，先送車清潔並取得報價後，再與乘客協調後續賠償事宜。

類似案例在過去已有法院判決先例。在一起相似事件中，儘管乘客以低收入身分拒絕賠償，法院仍判決乘客必須賠償清潔費4500元、兩天營業損失4110元以及精神撫慰金，總計9610元。這顯示出不論乘客經濟狀況如何，造成損害仍需負起賠償責任。

當時司機已經提前告知嘔吐要賠償，對方以低收身分拒賠，但法院仍判乘客賠償清潔費4500元、兩天營業額4110元以及精神撫恤金總共9610元，而這次倒楣的王姓司機不斷與乘客協調，才終於以九千元和解。（圖／民眾提供）

在這次事件中，經過不斷協商，王姓司機最終接受乘客支付的9000元賠償，雙方達成和解。這起事件提醒大家，酒後乘車需注意自身狀況，若不慎造成損害，應負起相應責任。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

「吃到卡進去」！乘客車內嗑花生掉滿地 司機一怒要求賠償

客運糾紛頻傳 司機軍職退伍 載客「教防身」

國光客運司機遭恐嚇 乘客嗆「拉下車、剛關出來」 26人目睹

乘客未現身3分鐘就收費！叫車平台取消費「單向收取」引爭議

