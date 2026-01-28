酒醉撿屍！惡狼KTV包廂強吻摸下體 反嗆遭仙人跳

新竹市一間卡拉OK店發生駭人的性侵害事件。113年10月2日晚間，林姓男子與友人前往該店消費，隔天凌晨1時50分許，他發現店內女員工A女因不勝酒力，意識模糊癱軟在沙發上，竟假借攙扶名義將她帶進502號包廂。

根據法院判決書指出，林男一進包廂隨即露出狼性，將A女壓制在沙發上，以雙手環抱並強吻其臉部、頸部。過程中，林男多次伸手撫摸A女的胸部、大腿及下體，甚至兩度抓住A女的手，隔著褲子摩擦自己下體長達數十秒。直到A女驚醒察覺異狀，奮力掙扎推開林男才得以逃離包廂。

A女衝出包廂後，立即向店長王姓女子哭訴遭遇。店長隨即調閱包廂內監視器畫面，確認林男的猥褻行徑後隨即報警處理。警方到場時，林男女友已先行趕到現場，在得知男友惡行後氣憤動手毆打林男，現場一度陷入混亂。

林男到案後矢口否認犯行，辯稱當時自己也喝醉不記得過程。他更反控A女設局陷害，聲稱因為當天小費給得少才遭到報復，甚至指控A女曾索討3萬6千元和解金。林男質疑若A女真的醉了，怎麼能夠清楚陳述案發經過，並稱A女平時經常傳訊息邀他消費。

然而，法院勘驗監視器畫面後，清楚可見林男將癱軟無力的A女帶進包廂，隨即以身體壓制、環抱強吻，多次伸手觸摸胸部及下體的完整過程。影像顯示A女當時確實呈現意識不清、身體無力的狀態，直到林男毛手毛腳才驚醒掙扎起身。

法官調查發現，林男在偵訊時曾坦承知道A女不願意被觸摸。事後林男更收到店家錄音檔，內容提及要告他、要修理他，顯示店家對其行為極度不滿。此外，被害人並未向林男要求任何金錢賠償，完全是林男片面說詞。

審理期間，林男雖與A女達成和解，但法官認為林男利用被害人酒後無法抵抗狀態滿足私慾，行為嚴重侵害被害人性自主權、身心健全與人格尊嚴。加上林男有多次酒駕前科，5年內才因公共危險罪服刑完畢，此次再犯已構成累犯，犯後態度不佳，最終依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年4月。全案可上訴。

