酒醉暴走砸人！高雄超商店員頭破濺血 60歲婦殺人未遂送辦

高雄新興區某超商驚傳濺血衝突！女店員遭喝醉的李婦持酒瓶砸破頭，警方獲報到場壓制李婦，訊後依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。讀者提供



高雄市新興區今（2/6）下午發生超商暴力濺血事件。60歲李婦疑似酒後至中山一路某超商消費，結帳時與28歲潘姓女店員起口角，情緒失控持玻璃瓶猛擊對方頭部，造成潘女血流滿面、地面濺血，送醫並無大礙。警方獲報到場壓制李婦，訊後依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。

高雄60歲李姓婦人疑似酒後至中山一路某超商消費，結帳時與28歲潘姓女店員發生口角，情緒突然失控，竟持玻璃瓶朝對方頭部猛擊，造成潘女當場血流滿面、地面濺血，場面怵目驚心。

警方表示，新興警分局中山所於下午2時30分許接獲報案，指稱該超商內發生衝突事件；員警趕抵現場時，行兇的李婦仍情緒激動，警方立即將其制止並帶回派出所處理；受傷的潘姓女店員頭部有明顯撕裂傷，由救護人員緊急送醫治療。

經院方初步檢傷，潘女意識清楚，並無生命危險，後續仍需觀察傷勢。警方調查，李婦疑似因酒醉，在結帳過程中與店員發生言語爭執，進而動手行兇，詳細犯案動機仍待進一步釐清。

警方訊後，依涉嫌《殺人未遂罪》將李婦逮捕，並移送高雄地檢署偵辦。新興分局也強調，對於任何暴力或不法滋事行為，警方將依法嚴辦、絕不寬貸，以維護市民安全與公共秩序。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

