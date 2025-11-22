酒醉男半夜鬧事 竟拿玻璃杯狠砸警員左臂濺血
記者陳金龍／台中報導
台中市西區二十二日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，三十三歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，蘇姓員警以左手抵抗當場遭碎玻璃劃傷流血，緊急送醫包紮無大礙，警方也依妨害公務、傷害等罪嫌將梁逮捕送辦。
台中第一警分局調查，三十八歲林姓、梁姓男子昨日凌晨三時多在西區篤行路一處民宅前酒後起衝突，警方獲報到場時，見雙方已經沒有繼續吵架，且梁離開現場。
警方表示，蘇姓警員於現場蒐證時，梁男突折返回來，還手持玻璃杯砸向蘇員，釀蘇左臂遭玻璃劃傷流血，所幸經就醫包紮後無大礙。
其他員警見狀立刻上前強力壓制梁男、上銬逮捕，並協助蘇員送醫，所幸經縫合兩針包紮後無大礙，至於梁男被帶回派出所後醉意未退，直到清晨六時酒醒才驚覺闖下大禍，不停向警方道歉，但警詢後仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。
其他人也在看
台灣青年參與聯合國周邊會議 期許為台發聲
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）3位台灣青年赴美國實習，參與聯合國周邊會議、氣候論壇。在成果發表會上，圓夢青年期許自己累積國際經驗，為台灣發聲。中央社 ・ 3 小時前
台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。中央社 ・ 1 天前
計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告
社會中心／綜合報導來看這司機為了搶排班，居然對來載客的小黃運將動粗！有運將投訴，到台北香格里拉飯店載客，卻遭台灣大車隊的司機攻擊，不但出言辱罵，甚至出手打掉手機，拉扯過程胸口也被抓傷。他不堪受辱，驗傷提告。不過，台灣大車隊發聲明，否認香格里拉飯店士專屬排班點，也召回動粗司機釐清過程，不排除解除合作！一大早，司機看到飯店人員招手，原本開心轉進飯店準備載客。沒想到卻遇到同業，暴力相向！計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）受傷司機陳兆旋痛批指出，「車進來，他有對我閃大燈，還按喇叭，然後下車過來，走到我旁邊跟我講說，這是他們台灣大車隊排班點，就是說有出言恐嚇說，要把我打死之類的。司機出示行車紀錄器，只見對方衝過來，右手揪住運將胸口，左手指著開始威脅！只見兩位司機互嗆說，「你以為我不敢打你嗎？」，「(來啊)看什麼，你看什麼！」而且衝突不只一次，運將中午再回飯店，想找司機溝通，結果對方看到手機在拍，又抓狂了。計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）兩人爆發激烈衝突，不斷嗆說「拍什麼拍」，另一名司機還把手機打掉，互搶手機，全被行車紀錄器都有拍起來。這次更兇，把運將壓在畫面左側，連手機都打掉。受傷司機陳兆旋痛批指出，「你只要說聲道歉，但是對方卻認為說，我在故意找他麻煩，那時就是抓我衣服的領口，就是造成我胸口，皮膚有輕微撕裂傷」。不理性的行為，讓陳姓運將不願再忍，直接驗傷提告。台灣大車隊聲明，更是重重打了動手司機一耳光。不但否認香格里發飯店是專屬排班點，而且確認施暴，至少停機七天、甚至終止合作。這下，這名火爆司機，恐怕要為自己魯莽行為付出沉重代價！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告 更多民視新聞報導應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查民視影音 ・ 14 小時前
男持刀搶超商 3度換車變裝仍被逮
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市三重發生一起持刀搶案，王姓男子十一月八日涉嫌持美工刀進入…中華日報 ・ 15 小時前
足球運彩分析》11/22 時隔909日重返諾坎普球場 巴塞能否力退畢爾包
時隔909日，巴塞重返整修好的諾坎普球場，這場比賽對於他們來說意義重大，賽前先有了面子，安排了慶祝儀式給排面，當然，他們面對作客的畢爾包也必須贏下，才能達到面子裡子雙贏。中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方戰力。Yahoo運動運彩通 ・ 20 小時前
烏樹林風災廢棄物暫置區火警獲控制 南市長黃偉哲視察要求持續監測空品與防內部悶燒
後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置區21日晚間發生火警，臺南市消防隊獲報後即趕往現場灌救，環保局也第一時間啟動應變措施，調派機具趕赴現場協助消防局滅火作業，讓火勢在最快時間獲得控制，同時派遣移動式空氣品質監測車至下風處監測空氣品質，提醒民眾做好防護措施；市長黃偉哲22日上午前往視察，感謝消防及環保人員於最短時間內就控制住火勢延燒，也提及後續將著重防止堆置物內部悶燒擴散。市議員王宣貿、李宗翰也到場關心。黃偉哲市長感謝消防局第一大隊、義消及環保局全力投入，於最短時間內控制住火勢；目前因廢棄物堆內仍有悶燒情形，需持續挖掘讓熱氣逸散，降低現場溫度，再以灌水方式壓制，預估仍需一些時間處理，期盼能盡快阻斷延燒，以降低風險。環保局長許仁澤及副局長陳幸芬指出，丹娜絲風災後產生大量的廢棄物， ...台灣新生報 ・ 18 小時前
腎好人不老！網友推8大「護腎食物」 幫你顧好你的腎
腎臟不僅是身體的排毒器官，更與荷爾蒙平衡及水分代謝密切相關。然而，現代人因飲食重油重鹹、作息不規律，常使腎臟在無形中承受過多負擔。本篇將整理網友熱議的天然「護腎食物」，一起看看有哪些食材能幫助您養腎顧健康！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「護腎食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大護腎食物有哪些。NOW健康 ・ 1 天前
耕元盃棒球賽落幕 啦啦隊獎送出6頭豬 (圖)
2025年耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽22日在台東縣圓滿畫下句點，除各組冠軍隊伍能獲得1頭豬外，有6組應援啦啦隊也因表現賣力，分別獲贈1頭豬。中央社 ・ 19 小時前
永靖鄉長盃5對5籃球賽開打 10隊130名選手激戰全場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年永靖鄉長盃5對5籃球錦標賽今（22）日在永靖簡易棒球場旁籃球場登場互傳媒 ・ 16 小時前
同行搶地盤？五星飯店前拉扯.恐嚇 運將揚言提告
台北市 / 綜合報導 昨（21）日早上8點多，台北市大安區敦化南路上，陳姓小黃駕駛看到路邊有民眾攔車，便右轉進入到計程車等候區，某車隊的范姓司機見狀心生不滿，不斷閃大燈、按喇叭抗議，陳姓司機忍無可忍，下車拍照蒐證想要向車隊檢舉，但范姓司機看到這個舉動更生氣，下車揪住他的衣領。下午他回到現場，想要得到合理的說法，但范姓司機持續口出惡言還恐嚇要置人於死地，陳姓司機因此決定提告。范姓司機VS.陳姓男子說：「你要幹什麼，你拍什麼。」駕駛一下車，就直直往男子的方向走過去，喝斥的音量還越來越大，擋不住滿滿的火氣，范姓司機VS.陳姓男子說：「你放開，你放開，放什麼。」男子被狠狠揪住衣領，還不斷要駕駛趕緊鬆手，事發在昨（21）日早上8點25分，台北市大安區一處五星級飯店外，有民眾在敦化南路攔車，陳姓司機便右轉至排班區等候，沒想到有所屬車隊的范姓司機見狀，心生不滿上前爭論，甚至還直接動手拉扯。不過爭執不止這一次，駕駛不斷出手想要搶奪男子的手機，兩人下午1點28分再度在路邊爆發衝突，當事人陳姓男子說：「他看到我回來之後呢，甚至馬上下車要找我理論，對方的態度依然跟早上的一樣，非常的惡劣，甚至說，出言恐嚇要把我打死。」重回現場陳姓男子表示，其實只是想要一個道歉，沒想到還被對方出言恐嚇，讓他吞不下這口氣，決定驗傷提告，對此范姓司機的所屬車隊也做出回應，表示他們已經立即召回涉事司機，如果動手一事屬實，將會請他停機至少7天，嚴重的話不排除會中止合作。而意外捲入此事的五星級飯店也有話想說，當事飯店說：「我們這邊都是，沒有配合合作的廠商，就算是有計程車來他們都可以，就是到我們這邊做排班這樣子。」現場排班小黃，小黃們乖乖停在公排區等候接客，沒想到也會招來爭議，據了解警方已經聯絡范姓司機到案說明，陳姓男子也已經於今（22）日下午正式提出告訴。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
藍毘尼慈濟園區興建中 落實佛教新願景
在佛陀誕生的故鄉──尼泊爾藍毘尼，一項跨越國界的大願正悄悄成形。藍毘尼慈濟園區，自今年四月底動工以來，在酷暑與雨季的嚴酷挑戰下，正一點一滴拔地而起。預計明年四月啟用，帶您來看目前園區最新的樣貌。 ...大愛電視 ・ 17 小時前
轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」
轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」EBC東森新聞 ・ 15 小時前
高慧君險失明 罹病7年學會跟自己和解
歌手高慧君多年前因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，近期連動3次手術卻爆出恐失明。2021年時高慧君出現甲狀腺功能低下，引發眼睛斜視等病狀，她曾2度手術治療單眼斜視，術後未完全痊癒，視力僅恢復8成，近日連動3次手術驚爆恐失明，因而學會釋放壓力與甲狀腺亢進共存，面對命運她選擇勇敢面對。自由時報 ・ 6 小時前
扶輪服務日公益1加1 社友攜手廠商捐助弱勢
[NOWnews今日新聞]為推廣團結行善精神，並結合社會各界共同宣揚扶輪，以「團結行善•讓我們一起FUN轉世界」為理念，由台中市政府衛攜手國際扶輪3461地區籌劃，集結台中大屯扶輪社等70個扶輪社共同...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
酒後「續攤」還要喝！ 店家一句「別理他」 男子打人翻桌
高雄一名65歲林姓男子在小港區一家臭豆腐店續攤時，因店家表示沒有販售啤酒而惱羞成怒，竟對店家老闆動手打人並翻桌！儘管店家最終選擇不提告，林男除了須賠償財損及醫藥費，還可能面臨最高1萬8千元罰鍰，讓原本百來元的消費付出慘痛代價。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
金馬62／完整得獎名單出爐！《大濛》奪「最佳劇情片」
娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心舉行，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項。其中，《大濛》以11項提名成為本屆呼聲最高的作品，《左撇子女孩》以9項緊隨其後，而《地母》與《我家的事》各獲8項提名，齊列第三。最受矚目的影后角逐戰，由四度入圍的劉若英對上二度入圍的林依晨、范冰冰、方郁婷，以及首度入圍的高伊玲，誰能一舉摘下后冠令人期待。同樣競爭激烈的影帝之爭中，多度入圍且曾榮獲影帝的張震再度問鼎，將與三度入圍的張孝全正面交鋒。本屆金馬獎究竟獎落誰家，鎖定《民視新聞網》，同步為您更新2025第62屆金馬獎得獎名單！民視 ・ 14 小時前
48小時破案！高雄警方猛追惡質倒廢集團 一網打盡11嫌犯
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市偏遠山區近日接連遭惡意傾倒大量廢棄物，嚴重破壞環境。高市府獲報後由陳其邁市長台灣好報 ・ 17 小時前
逃不掉! 男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人
中部中心/王俞斐、黃信儒、林子翔 台中報導台中有駕駛在餐廳吃飯喝高粱酒，回程酒駕上路，撞上一部雙載的左轉機車，並且肇事逃逸，不過有不少民眾目擊全程，開始合力圍堵這名駕駛，最後駕駛被對向來車擋住去路，警方事後酒測，駕駛酒測值超標，被依公共危險罪送辦。台中男子酒駕上路 撞飛雙載爺孫後肇逃(圖/民眾提供) 雙載機車從巷口左轉，突然一直行轎車，高速行駛而過，猛力撞上機車，機車上兩人，瞬間噴飛，但肇事駕駛，沒有下車關心，反而加速逃離現場。巨大聲響，驚動附近民眾，有熱心騎士目擊過程，在巷弄內展開追逐，要幫忙攔下，肇事駕駛，駕駛在巷弄內繞啊繞，最後被對向來車，擋個正著，哪都別想去。駕駛肇事後加速逃逸 熱心目擊民眾上前追趕攔人(圖/民視新聞)車禍發生在台中北屯僑孝街，20日傍晚，71歲騎士載著孫子準備返家，卻在途中遭人追撞，至於肇事的31歲男子，出事前在附近餐廳吃飯，還喝了高粱酒，不只酒測值超標，還涉及肇事逃逸。肇事男子案發前在附近餐廳吃飯喝高粱酒 涉及酒駕及肇事逃逸(圖/民眾提供)李姓男子，酒駕上路，撞傷雙載爺孫，還想逃之夭夭，最終被正義民眾圍堵，得乖乖面臨法律制裁。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：逃不掉！男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人 更多民視新聞報導我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 17 小時前
7旬許秋月製作槺榔掃帚半世紀 創新迷你版吊飾
銀髮巧手秀5中央社 ・ 3 小時前
台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉
台中市西區今（22）日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。自由時報 ・ 1 天前