酒醉男失控闖市場嚇壞民眾 警果斷出手化解危機

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市西屯區光明市場日前中午原本人聲鼎沸，婆婆媽媽忙著採買、攤商此起彼落叫賣，卻突因一名酒醉男子的失控行徑，讓熱鬧市集瞬間瀰漫緊張氣氛。該名男子渾身酒氣，在市場車道間徘徊，一邊咆哮、一邊揮舞手中平底鍋，神情激動、行為詭譎，嚇得不少民眾紛紛閃避，甚至有人驚呼「以為他要打人了」，緊急報警求助。

光明市場驚傳醉漢揮鍋，警方專業應變獲婆媽讚聲。(圖／記者澄石翻攝)

臺中市政府警察局第六分局西屯派出所接獲通報後，立即派遣警力趕赴現場處理。員警抵達時，只見張姓男子（72 年次）情緒明顯失控，口中不斷胡言亂語，濃烈酒味撲鼻而來。警方試圖上前關心、了解狀況，未料張男情緒突然高漲，不僅大聲叫囂，還一步步逼近員警，現場民眾見狀紛紛後退，氣氛一度相當緊繃。

面對突如其來的威脅，員警保持冷靜與安全距離，持續以口語勸導，喝令張男放下手中物品、配合警方處理，惟其情緒始終無法平復。考量事發地點位於市場要道，人潮密集，若稍有閃失恐危及無辜民眾安全，警方立即通報支援警力到場協助，並把握適當時機，合力上前將張男迅速壓制在地，成功隔離其手中「平底鍋武器」，全程處置果斷、俐落。

警方隨後將張男安全帶回派出所依法處理，整起事件未造成任何民眾受傷，市場秩序也在警方處置後迅速恢復。目睹過程的攤商與採買民眾紛紛鬆了一口氣，不少婆婆媽媽更直呼「好在警察來得快又冷靜」，對警方專業表現給予高度肯定。

中市警六分局表示，警方對於任何危害公共安全、影響社會秩序的行為，皆會第一時間介入並依法處置，確保民眾生命財產安全。同時也呼籲，若民眾發現現場有警方正在執行公務，請務必保持適當距離，避免圍觀或靠近，以維護自身與他人安全，共同守護安全、有序的生活環境。

