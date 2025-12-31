酒醉男捷運站大鬧！ 隨身物品「超過長寬高」遭拒載

社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導

台北一名男子，昨晚（週二）酒醉要搭捷運，不滿放在捷運站票閘口的隨身物品，被站務人員保管，與警方起衝突，最後被請出捷運站，而原因就是，他的隨身物品太多，超過了捷運限制的長寬高，因此他最後摸摸鼻子，離開捷運站搭計程車。

酒醉男子vs.員警：「那我就用棍子嘛，好啦你酒喝太多了，欸欸欸，不要激動不要激動。」

一名喝得醉醺醺的男子，在捷運票閘口附近，跟員警大小聲，甚至想動手。

酒醉男子vs.員警：「寄放我的東西，好啦證件先拿出來啦，不要說那些啦。」

原來是不滿隨身物品，暫放在一旁，卻被站務人員當成遺失物，被拿去保管而不滿。





酒醉男子vs.員警：「我的目的就是，拿東西出來而已嘛，OK了解了，來簽名一下。」

好說歹說，酒醉男情緒才恢復平穩，後續被請出捷運站。

原因就是，這推車上滿滿的物品，有行李箱、畫架、畫框、箱子等雜物，物品超出捷運規定的長寬高，因此被拒載。事發就在台北中山國小捷運站，男子最後只能摸摸鼻子，拖著一大堆物品，離開捷運站改搭小黃。

民視記者 馬聖傑：「捷運除了有明文規定禁止攜帶危險品以外，像是您隨身攜帶的物品或行李超過一定的尺寸，也可能會遭到拒載。」





搭乘捷運，隨身物品長不得超過165公分，長寬高總和也不能超過220公分，但輪椅、代步器、嬰兒車、自行車等不受限。像是跨年夜，許多人可能會攜帶的氣球，也要注意不能超過5個，而且不能超出50公分。

民眾：「(搭捷運)會靠旁邊，(如果帶很多東西的話)坐計程車。」

不只攜帶物品要注意，像是配戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔以及面罩或面具，也會被捷運拒載，民眾搭捷運一定得睜大眼睛看仔細。

