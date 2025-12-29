社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

新北市有一名男子，深夜裡、喝醉酒，和朋友一起搭計程車回家，沒想到，半路上，其中一人開始對運將嗆說〝你會不會開車啊〞，這樣的職業侮辱，讓運將氣不過，直接在快速道路上停車，衝到後座與乘客互毆！就有其他計程車司機分享經驗，通常不會和乘客正面衝突，直接開到警察局，最保險。

酒醉男子vs.計程車司機：「欸運將你會不會開車，你會不會開車，會啊，你會不會開車，會啊，你會不會開車，會啦。」

醉醺醺的男子搭小黃，連問運將好幾次你會不會開車，這樣的職業侮辱，導致衝突一觸即發。

酒醉男子vs.計程車司機：「你現在要怎樣啦，下車下車，我下車我馬上下車，對XX嗆聲就是不對，誰先嗆的啊。」

越吵越激烈，運將還開在快速道路上，也不管了，直接把車停在路邊，走到後座，開始動口又動手。





酒醉男子vs.計程車司機：「下車，你說啊，要怎樣要怎樣。」

運將揪住男子的衣領，一拳揮過去，男子醉到根本無力還手，直到一旁的友人勸阻，雙方才停手。

酒醉男子友人vs.計程車司機：「運將對不起啦，好啦運將，這樣就好了。」

事發就在新北市某快速道路上，兩名男子喝得爛醉，攔了小黃，要回泰山區的住處，沒想到其中一人，開始對運將大小聲，運將也不甘示弱回嗆，最終兩人打成一團！事實上職業駕駛遇到類似的事件，都有固定的SOP來保護自己。

非當事計程車司機：「緩和他的心情先配合他，然後就趕快找最近的警察局。」





非當事計程車司機：「一直在鬧的話，我會直接送到警察局，用加速趕快讓他坐不穩，因為坐不穩的話（無法）對你怎樣，他自己也站不穩。」

遇到奧客嗆聲，運將第一反應就是不理會，若對方開始起腳動手（台語），就會直接開到警察局，也有運將分享自己過去的經歷，笑笑看待。

非當事計程車司機：「只要原則上不要動手就好，你最好下了車最好拿一千塊丟我，（說）出去不要找了最好是這樣子。」

酒醉搭小黃與運將嗆聲互毆，恐怕也變成計程車同業口中的黑名單。

原文出處：酒醉男搭小黃嗆「會不會開車」 運將下秒停車衝後座「與乘客互毆」

