酒醉男跨年夜開槍！嫌鞭炮嬉鬧太吵傷人 警起底身分

昨晚是開心的跨年夜，高雄三民區鄰近凌晨0時卻驚傳槍響，原來是一名劉姓男子不滿鄰居放鞭炮太吵，抗議後雙方起口角衝突，他竟情緒失控開槍，打中一名田姓男子的胸部、小腿，黃女則是手指遭子彈劃傷。警方到場後迅速逮捕劉男，發現他有詐欺、傷害等多項前科，未來恐再添一筆殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等案底。

案件起因是劉男昨晚11時許乘車抵達三民區天祥路一帶找女友，遇到田男等一眾友人在路邊放鞭炮等待跨年，氣氛相當熱鬧，據《三立新聞》報導，劉男疑似酒醉，認為田男等人嘻笑、放鞭炮太吵，上前要求停止，隨後雙方起了口角，劉男便掏出改造手槍朝人群開數槍，造成田男與友人黃女受傷，被趕來的警方與救護人員送到榮總醫治。

至於劉男，開槍後跑到附近躲藏，很快就被警方找到，並尋獲被他丟棄的手槍，鑑識小組也在現場找到數枚彈殼，進行進一步調查比對。

警方在偵訊劉男的過程中，發現他有詐欺、傷害、毀損等前科，這次衝動犯案，被依殺人未遂罪、以及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

非法行為，勿模仿!

