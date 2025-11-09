酒醉誤搭陌生車！高雄女遭駕駛撿屍性侵 高分院改判3年1月不准緩刑
高雄市劉姓男子色慾薰心，因A姓女子酒醉誤上他的車，起了「撿屍」邪念，將對方載往汽車旅館性侵；儘管事後賠償和解，甚至獲得A女於法庭上請求從輕處理，但二審高雄高分院法官仍認為他明知行為違法，卻執意犯案，情節嚴重，日前雖略減刑其，改判他徒刑3年1月，但不得緩刑，全案仍可上訴。
判決書指出，2024年4月26日晚間8時許，A女與友人聚會飲酒，醉態明顯，她獨自1人走到高雄市苓雅區新盛2街一帶，打算搭乘網路預約的白牌計程車返家；不料因喝醉酒，誤將1輛暫停路邊的私家車當作白牌車，打開後座車門坐了進去。
車主劉姓男子當時恰巧在車上，見陌生女子誤上車，心生邪念。他發現A女醉得幾乎不省人事，覺得「天上掉下豔遇」，還在與友人聊天時詢問：「撿屍有罪嗎？」好友立即勸阻，要他把人送到派出所或叫救護車，但劉男不顧勸告，反將醉倒的女子載往附近汽車旅館。
檢方指出，劉男趁A女意識模糊時對她為非作歹，事後甚至錄影留存並傳給朋友觀看。隔天A女酒醒後，發現自己身處汽車旅館、身體有異狀，驚覺遭侵犯，立刻報警求助。
警方循線將劉男傳喚到案，他坦承犯行，高雄地檢署檢察官依《刑法》強制性交罪，將他提起公訴。案經高雄地院審理，法官考量劉男坦白並與被害人達成19萬元和解，判處有期徒刑3年4月。
劉男不服上訴，聲稱自己並非預謀，也非惡性重大之人，且女方願意給予緩刑機會，懇求法院讓他改過自新。但二審高雄高分院法官認為，劉男在犯案前已明知「撿屍」行為違法，仍執意為之，顯示毫無悔意與法律意識，且犯罪過程有預謀性與性自主侵犯意圖，情節難輕縱；法官審酌後略減其刑，改判3年1月，但認為其不符合緩刑條件，駁回請求。
合議庭並在判決中指出，本案凸顯社會對「撿屍」行為的誤解，任何人在他人失去行為能力或意識不清時發生性行為，無論有無暴力脅迫，均屬侵犯性自主的重大犯罪，應予嚴懲以示警惕。
