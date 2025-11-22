酒醉鬧事！台中醉男突襲警 丟擲杯子劃傷員警手臂遭逮捕
記者陳佳鈴／台中報導
台中市今（22）日凌晨驚傳酒後失控攻擊警察事件！一名 33 歲梁姓男子在友人家飲酒鬧事後，竟於警方到場處理時折返突襲，手持玻璃杯朝員警猛力揮砸，導致蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃割傷、鮮血直流。警方當場壓制逮捕梁男，並依妨害公務與傷害罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。
凌晨 3 點 17 分，台中市警察局第一分局民權派出所獲報，指稱西區篤行路某民宅前有人酒醉大聲爭吵。38 歲林姓屋主與梁男具姻親關係，兩人當晚本是小酌聊天，然而梁男飲酒過量後情緒逐漸失控，音量越來越大。林男擔心深夜擾鄰，提醒他「小聲一點」，卻意外引爆梁男怒氣，雙方爆發激烈口角。
警方到場時，爭吵已暫時平息，梁男也自行離開現場。未料就在員警蒐證期間，忽然傳來急促腳步聲，只見梁男情緒激動折返，手中緊握一只玻璃杯。尚未接近即大吼，隨即衝至近距離，朝蘇姓警員猛力砸下。蘇員本能地舉手抵擋，玻璃杯瞬間碎裂，鋒利碎片劃開其左前臂，血流不止。
員警立即上前制伏梁男，將其壓制在地並上銬逮捕，同時協助蘇姓員警送醫。蘇員經醫療處置縫合 2 針後無生命危險，但仍需休養。梁男被帶回派出所時仍醉意未退，直到清晨 6 點酒醒後才驚覺闖下大禍，頻頻向警方道歉。
警方強調，酒後失控攻擊警察，不僅嚴重妨害公務，更危及執法人員安全，絕不寬貸。梁男在酒醒後雖表達悔意，但相關行為已構成犯罪，訊後仍依傷害罪及妨害公務罪嫌移送偵辦。
