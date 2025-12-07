酒醉鬧事！男疑與人起衝突 持刀揮舞遭警壓制

今天凌晨2點多，基隆仁愛區有男子疑似喝醉酒，與其他人起衝突，甚至拿出刀械揮舞。（圖／翻攝自@linxiixv threads）





今天凌晨2點多，基隆仁愛區有男子疑似喝醉酒，與其他人起衝突，甚至拿出刀械揮舞。警方獲報到場，立刻將他的刀子拍掉。

警方：「不要動，先放下，刀先放下，放下，刀子先放下。」

深夜好幾名員警將角落一名男子包圍住，因為他手中拿著刀械，就怕他失控鬧事，警方趕緊用警棍，打掉他手上的刀械。

警方：「蹲下。」

男子高舉雙手，聽從警方指示蹲坐在地，不過他身體搖搖晃晃，疑似是喝醉酒，隨後遭到壓制，這一幕讓路過民眾嚇出一身冷汗。

廣告 廣告

事發就在7日凌晨2點多基隆市仁愛區愛三路二信循環站附近，根據目擊民眾指出這名男子疑似是喝醉酒鬧事，與其他人起衝突，甚至還拿出刀械在大街上追逐，但當時路上人來人往，要是警方沒有及時阻止，後果不堪設想。

到底男子是與人發生什麼糾紛，有需要氣到拿出刀械，有待警方調查釐清。

在 Threads 查看

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

太平山邊坡大坍塌！碎石滾落路面 雙向道路封閉

違停開單不滿？男子持斧怒砍女警 黃偉哲震怒：絕不寬貸

違停吃罰單惱怒！駕駛揮斧頭追砍 女警肩頸撕裂傷

