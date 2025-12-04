酒醒被叫起床翻臉爆打酒友 彰化69歲翁頭遭重擊倒臥血泊、昏迷指數6

記者潘靚緯／彰化報導

69歲李姓老翁，遭李姓酒友持鐵器重擊頭部，經緊急手術昏迷指數為6。(圖／翻攝畫面)

彰化縣埔心鄉2日上午發生一起酒後傷害案件，69歲的李姓老翁叫醒睡在房間的喝醉的李姓酒友，不料竟遭對方持鐵器猛擊頭部，老翁當場重傷倒臥血泊中，經緊急送醫後，老翁昏迷指數僅6，轉院進一步手術搶救，目前仍未脫離生命危險。

彰化老翁頭部遭受鐵器重創，倒臥血泊中。(圖／翻攝畫面)

警方調查，案發前一晚，69歲的李姓老翁，與45歲擔任臨時工的李姓男子，以及61歲的張姓女性友人，3人在老翁家喝酒聚會，李男疑似因宿醉，躺在屋內房間休息。2日上午，李姓老翁因催促李男離開，引起李男不滿，雙方進而爆發口角衝突，情緒失控的李男竟隨手拿起一旁約手掌大的鐵管狀鐵器，朝老翁頭部猛力攻擊，老翁當場當場頭破血流，倒臥在地，客廳地板瞬間染滿大量血跡。

廣告 廣告

行兇的45歲李姓嫌犯，前一晚跟老翁喝酒聚餐，不料隔天竟出手打傷老翁。(圖／翻攝畫面)

同行張姓女友人見到李姓老翁滿臉是血倒地，嚇得趕緊報警，救護人員抵達時，老翁已因失血過多意識不清，頭部有多處創傷，隨即被送往員林基督教醫院急救，因傷勢太重，後續轉送彰基醫院緊急手術。醫師診斷，李姓老翁右側頭部硬膜下出血，經手術後昏迷指數為6，除了頭部外傷，還有雙側氣血胸，目前以血液引流維持穩定，離奇的是，連腹部也有穿刺傷，目前仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。

溪湖分局獲報，當場將涉嫌行兇的45歲李男逮捕，訊後依涉犯殺人未遂罪嫌，將李男移送彰化地檢署偵辦。檢方複訊後，認為李男涉嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，法院於3日上午審理後裁准，詳細案發經過與行兇動機，有待檢警進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

彰化人妻婚內出軌生下雙胞胎！反控前夫家暴才劈腿 法官不信判賠80萬

油門催太猛翹孤輪暴衝 彰化騎士死命狂拉「機車90度滑行」驚險畫面曝

台中第3家Costco將落腳海線 盧秀燕證實：台中精機舊址提交用地審查

有夠衰！2行人斑馬線快走完遭左轉車猛力撞飛 網怒：駕駛眼睛沒睜開

