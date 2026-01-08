酒醒「只剩比基尼」下體痛痛⋯她傻眼提告！小琉球潛水教練90萬換免關

記者林昱孜／屏東報導

女學員遭性侵提告，潛水教練花90萬元和解換免關。（示意圖／翻攝pixabay）

屏東小琉球一名黃姓潛水教練，去年4月間與一名女學員阿涵（化名）相約潛水後聚餐，結束後又到酒吧續攤，最後阿涵不勝酒力醉倒，被黃男載回住處休息，豈料醒來「只剩比基尼」且下體疼痛，才意識到自己遭性侵，報警提告。屏東地院審理後，考量黃男認罪並與被害人達成90萬元和解，依乘機性交罪判處有期徒刑2年，緩刑5年。

判決書指出，黃姓男子是潛水教練，與阿涵為教練與學員關係，2023年4月30日兩人潛水結束後，盥洗後相約吃飯，接著再到酒吧續攤飲酒，直到深夜11點多，阿涵已喝到爛醉如泥、失去意識，由友人協助抬上黃男機車後座，再由黃男載回住處客廳休息。

阿涵酒醉不斷嘔吐，黃男便動手幫她脫去沾有嘔吐物的衣褲，僅留下比基尼泳裝，並將她抱到床上。此時，黃男起了色心，脫去自己亦遭弄濕的衣褲後，性侵得逞。隔日上午阿涵酒醒，發現自己全身只剩比基尼，下體還有異物入侵後的疼痛感，才驚覺遭到侵犯，憤而報警。

屏東地方法院審理時，黃男對犯行坦承不諱，法官認為，黃男為逞一己私慾，利用女方酒醉不能抗拒之際侵害其性自主權，造成被害人身心受創，但法官考量黃男並未施暴，且犯後態度尚可，已與阿涵成立調解，願意分期賠償新台幣90萬元，最終判處有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

