酒鋪遭砸一片狼藉「竟是浣熊闖店狂灌威士忌」 大字型臉朝地醉倒！網笑：還知道去廁所吐

犯案現場曝光！這隻「醉浣熊」臉朝地倒在馬桶旁，姿勢比人類醉漢還經典。（翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter）

你可能聽過醉漢闖店，但醉浣熊闖酒鋪？美國維吉尼亞州就發生超荒唐案件，一間酒類商店早上被發現遭「洗劫」，警察趕來卻發現，凶手不是人，而是一隻喝到爛醉、最後醉倒在廁所的大字形浣熊！網友全笑瘋：「牠的行為比很多成年人好多了。」

美國酒類商店發生什麼事？

美國維吉尼亞州漢諾威郡（Hanover）警方上週六（11月29日）一大早接到報案，原來當地 Ashland ABC Store酒類商店被大肆破壞，酒瓶碎滿地、紙箱倒滿地、貨架也亂成災。

警方立刻趕到現場，店主卻說：「凶嫌倒在廁所裡了。」

破壞酒類商店還喝醉的凶嫌是浣熊？

警官走進去一看，瞬間傻眼。一隻胖乎乎的浣熊，臉朝地、四肢大字形攤在馬桶旁，醉得不省人事。

浣熊怎麼進去的？

根據警方研判，這隻浣熊大概是從天花板掉進店內，接著失控開喝，幾乎把貨架上放的威士忌、烈酒全都「試喝一輪」，最後喝到不省人事，在廁所倒地睡大覺。

警方幽默指出：「除了宿醉和糟糕的生活型態選擇之外，牠看起來毫髮無傷。已將牠安全野放，希望牠知道闖空門不是解決問題的方法。」

貼文上線後瞬間破千按讚，網友笑瘋紛紛留言：「至少牠知道要去廁所吐，比很多人好多了。」「兄弟，沒事，我們都幹過類似的事」「牠明天宿醉一定爆炸」「如果我喝那麼多混酒，我也會倒在廁所」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

