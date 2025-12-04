酒鋪遭砸一片狼藉...竟是「浣熊」闖店狂灌酒 喝爛醉後躺廁所呼呼大睡

美國黑色星期五購物季期間，傳出有賣酒的商家遭不速之客闖入，警方到場發現滿地都是被砸碎的酒瓶，而嫌犯竟然是一隻「浣熊」！牠在店內大鬧一場，還偷喝了貨架上的威士忌，最後醉倒在廁所的地板上，趴著呼呼大睡。

監視器畫面拍下，一隻浣熊趁著四下無人，在貨架間爬上爬下、大鬧一場，還偷喝了架上的威士忌，最後醉倒來不及逃跑，大字型趴在地上一動也不動，躺在廁所的地板上呼呼大睡。

黑色星期五購物季期間，美國維吉尼亞州一間賣酒的商店有不速之客闖入，警方29號早上獲報後到場發現店內一片狼藉，滿地都是被砸毀的酒瓶，碎片散落一地，可嫌犯不是人類，竟然是一隻「浣熊」！

所幸這隻肇事浣熊在動物收容所睡了幾個小時後，已經恢復健康，安全回到野外。警方在社群發文分享這起特別的闖空門案件，獲得一萬多名網友按讚，當地的動保團體也藉此募款把浣熊醉倒在地上的模樣印成T恤在網路上義賣，讓不少人點讚分享。

※請注意：飲酒過量 有害健康

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／施佳宜

