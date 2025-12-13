台中夜店外驚傳酒後糾紛！一名42歲陳姓女子與23歲女同事及40歲男友聚會後，因酒錢分攤問題起爭執，男友竟與女同事在街頭大打出手。警方獲報後立即介入制止，依涉嫌傷害罪將三人帶回派出所調查。第六分局市政派出所副所長劉權漢表示，案件已移送地檢署偵辦。這起事件反映了酒後衝突的危險性，原是歡樂的朋友聚會，卻因小事演變成暴力事件，令人不勝唏噓！

酒錢談不攏! 男友PK閨密開打 女左右為難崩喊「不要這樣」。(圖／TVBS)

周末夜晚，台中一處夜店外發生了一場街頭衝突，起因竟是三人酒錢分攤問題。當時，42歲陳姓女子與23歲陳姓女同事及40歲林姓男友一同前往台中河南路三段的熱門酒吧消遣，原本歡樂的氣氛卻因酒錢談不攏而急轉直下，導致陳姓女子的男友與女同事在街頭大打出手。警方巡邏時發現這起紛爭，立即上前制止並將三人帶回派出所，最終依涉嫌傷害罪將案件移送地檢署偵辦。

廣告 廣告

酒錢談不攏! 男友PK閨密開打 女左右為難崩喊「不要這樣」。(圖／TVBS)

事發當晚，三人在台中河南路三段的夜店聚會飲酒，本應是愉快的周末聚會，卻因為酒錢分攤問題演變成暴力衝突。警方巡邏時發現一名男子與一名黑衣女子在街頭拉扯打鬥，而陳姓女子則在一旁試圖勸架，場面十分混亂。警方立即介入，先將林姓男子壓制並銬上手銬，接著準備逮捕與他發生衝突的黑衣女子。

台中夜店酒錢談不攏 男友閨密街頭爆打鬥。(圖／TVBS)

在整個過程中，陳姓女子不停地在兩方之間勸架，情緒極度波動，一會兒安撫男友，一會兒又轉向安撫女同事。她反覆道歉並試圖平息衝突，顯得十分焦急。當警方介入時，黑衣女子還抱怨自己的指甲受傷了，而陳姓女子則不斷重複「沒事了」、「對不起」等話語，試圖緩和氣氛。

台中夜店酒錢談不攏 男友閨密街頭爆打鬥。(圖／TVBS)

第六分局市政派出所副所長劉權漢表示，員警當時正在執行守望勤務，發現衝突後立即上前制止，並將相關人員全數帶回派出所調查。警方在詢問三人後，依涉嫌傷害罪將案件移送地檢署偵辦。

這起事件反映了酒後衝突的危險性，原本是朋友間的歡樂聚會，卻因小事演變成暴力事件。陳姓女子夾在男友與女同事之間，一邊是感情，一邊是友情，成了名副其實的「夾心餅乾」，整個過程中情緒起伏極大，從喜悅到憤怒再到悲傷，短時間內經歷了各種情緒變化。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

按喇叭引爆衝突！2男「下車互毆」、噴辣椒水 乘客嚇逃

空手奪白刃斷12公分傷！男遭7人圍毆 友「毒駕賣友」引爆慘劇

千萬信託只有姊妹沒他引殺機！三重兇殺1死2傷 兇嫌妻崩潰痛哭

獅子林大樓「24小時開門」成治安隱憂！通訊行頻遭竊 青少年聚集持刀互砍

