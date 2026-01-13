酒駕上路心虛! 男拒檢開車逃逸 員警"破窗逮人"受傷

南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導

高雄員警晚間巡邏，發現一台黑色轎車逆向行駛，上前攔查還不停，持續開車逃逸，員警追了兩公里後將他攔下，男子仍不肯下車，最後員警破窗將他當場逮捕，還導致員警手受傷，左手掌縫兩針。調查發現，駕駛曾因酒駕被吊照，這回又再度酒駕上路，才會心虛拒檢。





黑色轎車逆向行駛，員警上前攔查，駕駛卻堅持不停車，最後警方破窗逮人。（圖／民視新聞）

一台黑色轎車，晚間八點多，在前金區文武一街逆向行駛，引起巡邏警方注意。員警vs.駕駛：「等下麻煩前面停一下好不好，為什麼？剛剛那個榮安街文武那邊，你逆向了。」員警上前攔查，要求駕駛靠邊停下，但駕駛仍然拒檢，繼續往前開，警方一路追了兩公里後，最後在自強三路攔停男子，但駕駛仍然不肯下車。員警vs.駕駛：「下車、下車。」眼見男子堅持拒檢，警方立即持警棍敲破車窗玻璃，直接破窗逮人，當場將人壓制在地，過程中員警手掌不慎受傷，幸好送醫縫合無大礙，而這抓人過程被不少路過民眾拍下，全都看傻眼。民眾：「警報聲很大聲在那邊，那警察車在那邊，把他擊破車窗撞車窗，因為他不開門的樣子，就把他撞破。」民眾：「警察有必要做這樣子的行為，因為他如果再繼續酒駕下去，他沒有馬上幫他制止，他可能在路上會影響到更多的人的安全。」

警方調查發現，這名許男早因酒駕，被吊銷駕照，這回不但逆向行駛，又拒檢逃逸，最高可開罰7萬3800元。（圖／民視新聞）





原來這名男子，酒後上路，看到警方一時心虛，才會玩起你追我跑的遊戲，實施酒測後發現，竟然高達0.26毫克。高市警前金所長尤明賜：「惟駕駛拒不下車，警方遂破窗逮捕許男，後續返所實施酒測，許男酒測值已超過法定標準，隨即依違反公共危險，妨害公務罪逮捕送辦，員警執勤破窗過程遭碎玻璃割傷，左手掌縫兩針無大礙。」警方調查發現，這名許男早因酒駕，被吊銷駕照，這回不但逆向行駛，又拒檢逃逸，最高可開罰7萬3800元，還被因公共危險跟妨礙公務，移送法辦。

