酒駕上路自撞！ 台北內湖轎車270度翻覆.燈桿遭撞斷

台北市 / 綜合報導

台北市內湖區今（12）日上午，發生一起酒駕自撞翻車車禍！肇事駕駛張姓男子，自稱前一晚喝酒喝到早上，疑似酒還沒退就開車出門，行經康樂街時自撞燈桿，整輛車270度翻覆，警方到場時他還一度不願配合酒測，經盤查身分發現駕駛有毒品、妨害自由等前科，後續測出酒測值0.44，涉及公共危險，遭到送辦。

白色轎車越開越偏，下一秒撞上燈桿，整輛車翻覆，滾到四輪朝天，最後右側車身貼地橫躺在路，聽到巨大撞擊聲，行人轉頭看到翻車瞬間，嚇得愣在原地，喀擦車損，轎車擋風玻璃整片掀起，安全氣囊爆開，一旁的燈桿被撞斷，倒在人行道上，現場立刻拉起封鎖線。

驚悚車禍，就發生在台北市內湖區康樂街，今（12）日上午11點多，有名男子酒駕上路肇禍，年約34歲的張姓駕駛，向警方供稱，他前一天晚上聚餐，喝酒喝到早上，11點多從汐止開車出門覓食，疑似酒還沒醒自撞燈桿翻車。

警方到場發現他精神恍惚情緒激動，還一度拒絕酒測，而他過去還有毒品妨害自由等前科。回到車禍現場，燈桿已被移除擺上三角錐，不過一旁就是公園，平時人來人往，所幸這回沒波及到路人，駕駛也只有頸部輕傷，但酒後冒險開車上路，危險行為已經涉犯公共危險，肇事駕駛得被依法送辦。

※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。



原始連結







