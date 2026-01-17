酒駕冒名頂替 大安警嚴查究辦

圖說：發言人臺北市大安分局新生南路派出所長林意翔。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】隨著年底將近，尾牙、聚餐活動頻繁，飲酒機會亦趨增加。大安分局新生南路派出所日前於轄內處理一起交通事故時，副駕駛女子竟為掩護實際酒駕之駕駛人，向員警謊稱自己為肇事駕駛，妨害警方偵查。後續經查證後，依程序處理並進行酒測，發現其吐氣酒精濃度明顯超過法定標準，已涉公共危險罪嫌，駕駛及副駕駛均依法移送偵辦，副駕駛除涉犯公共危險罪嫌外，同時成立頂替罪，經法院審理後，兩案判處有期徒刑並宣告緩刑。

酒駕屬高度公共危險行為，即使僅短距離移車、道路上未見人車，在飲酒後，駕駛動力交通工具而超過法定標準或有不能安全駕駛之情事，仍會構成犯罪；另「宿醉駕車」同樣具有風險，酒精代謝未完全即上路，反應力與判斷力仍會受影響，極易釀成事故。本案頂替他人犯罪、向警方不實陳述，除無法逃避法律責任，反而面臨更嚴重的刑責。

大安分局秉持酒駕零容忍、嚴正執法，將持續加強攔查與取締勤務，守護市民生命安全。呼籲民眾聚餐飲酒後務必選擇代駕、計程車或大眾運輸工具，切勿心存僥倖、以身試法。另將持續結合交安宣導與強勢執法，共同打造安全、安心的交通環境。