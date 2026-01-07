酒駕出"撞"況! 苗栗機車左轉遭逆向車擊落 騎士慘噴飛

中部中心／邱俊超 苗栗報導

又是酒駕惹禍！5日凌晨，苗栗市有機車騎士左轉時，遭到逆向休旅車擊落，連人帶車滑行一段路才停下，所幸機車騎士只有受到輕傷，不過經過酒測，闖禍的休旅車駕駛，有喝酒超標！

行車紀錄器拍下，綠燈亮起，前方機車向前行駛，到了一處閃黃燈路口，查看左右沒車後，騎士順順的左轉，這時候卻碰的一大下，伴隨刺耳剎車聲，機車騎士連人帶車，被一台逆向車輛撞飛，在地上滑行一小段才停下，騎士快速從地上爬起，一臉我是誰、我在哪的狀態，似乎不知道剛剛發生了什麼事。

驚險畫面就出現在，苗栗市信義街與恭敬路口，5日凌晨12點多，19歲劉姓騎士在路口要左轉時，卻突然被21歲的楊姓休旅車駕駛擊落，警方實施酒測，果然，駕駛酒測值0.36毫克，已經超標。





根據了解，雙方都是在回家路上，但其中一方卻酒駕上路，造成事故，真的幸好騎士生命無礙，意外也沒有波及到其他用路人。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

