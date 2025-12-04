酒駕前科女喝高粱又開車奪命 大年初五「撞死婦人」竟逆向落跑

八里酒駕女撞死67歲婦人。翻攝畫面

新北市八里區67歲文姓婦人與女兒過完年，正走在回家路上，卻在中華路157巷附近遭到一輛逆向小貨車猛力撞擊，當場倒地不治。駕駛是51歲許姓婦人，她酒後駕車失控肇禍後，不僅沒有下車查看，還直接逃回三重住處。士林地檢署偵查終結，依「酒駕致死再犯」及「肇事逃逸致死」兩罪將許女起訴。

根據起訴書，許女早在2020年就因酒駕被判刑確定，10年內不得再犯。沒想到今年2月2日，她中午開始在八里某處空地與人喝高粱、吃含酒料理的薑母鴨湯，之後又駕車上路。

當天下午6點52分，許女沿八里區中華路行駛時，竟整台車向右偏移，衝出邊線約5秒後撞上正沿路邊行走的文姓婦人。強大撞擊力道讓文婦頭部、胸部、小腿多處重創，送醫前已因創傷性休克死亡。

更令人憤怒的是，許女撞人後沒有停車或報警，反而調頭逃逸，直接把車開回三重住家。警方循線查到車牌後連夜找人，直到隔日凌晨2點55分才對許女做酒測，呼氣酒精濃度雖僅剩0.07mg/L，但檢方指出，她事前喝酒事證明確，肇事時間點酒精影響不可否認。

許女被逮後辯稱「以為對方沒事才離開」，但檢方痛批她明知撞擊嚴重卻逃跑，行為惡性重大。全案由死者胞弟報案追究，檢方依《刑法》酒駕致死再犯與肇事逃逸致死罪提起公訴，可依法分論併罰。



