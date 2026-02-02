酒駕又毒駕？宜蘭男子涉連環肇逃酒測值超標 又被查獲喪屍煙彈

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名29歲陳姓男子，在五結鄉傳藝路發生交通事故涉嫌肇逃，後來開到壯圍鄉又與停放路旁轎車碰撞，警方到場攔查壓制，酒測值0.18毫克，又查獲第二級毒品依托咪酯電子菸彈(喪屍煙彈)，強制採尿送驗，全案依公共危險及毒品罪移送地檢署偵辦。

礁溪警分局今天(2日)指出，警方昨天中午獲報，壯圍鄉富祥路與中央路二段路口有車禍，轄區警員趕赴現場，陳姓男子駕駛紅色休旅車碰撞路旁轎車，2車均受損，紅色休旅車副駕車門全毀，所幸無人受傷，陳男在事發後開車離開。

警方鎖定涉案車輛，不久後在事故地點附近的壯圍鄉中央路二段與壯五路口攔查該車，陳姓駕駛未配合攔檢，被多名警員合力壓制，經過酒測，酒測值0.18毫克，警方還查獲依托咪酯電子菸彈。

警方循線調查，陳男昨天上午10點另在五結鄉傳藝路段開車撞上一輛貨車後逃逸，若有其他受害車主，可向礁溪警分局報案，由警方調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

