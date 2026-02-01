酒駕又闖禍！宜蘭男自撞電箱送醫 300多戶一度停電

即時中心／温芸萱報導

宜蘭縣三星鄉歪仔歪橋昨（31）日晚間10時許發生酒駕事故。一名吳姓男子駕駛自小客車行經上將路時，不慎擦撞台電電箱，不僅造成自身受傷送醫，更導致附近300多戶一度停電。警方到場後實施酒測，數值超標，吳男涉嫌公共危險罪，警方依法函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣三星鄉昨日晚間10點左右發生一起酒駕交通事故。三星分局表示，一名吳姓男子駕駛自小客車，沿上將路往羅東方向行駛，行經歪仔歪橋附近時，擦撞路旁台灣電力公司電箱，造成電箱受損。

警消接獲通報後，迅速趕抵現場，吳男因身體受傷，由救護人員送往羅東聖母醫院治療，所幸並無生命危險。警方到場處理時，也對吳男實施吐氣酒測，結果酒精濃度超過法定標準，已涉嫌刑法公共危險罪，後續將依法函送宜蘭地方檢察署偵辦。

受事故影響，現場台電設備受損，導致附近約300多戶一度停電。台電獲報後立即派員搶修，目前已全數恢復供電。

