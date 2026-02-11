酒駕堅持上路! 友人"街頭拉扯勸阻" 男不聽勸遭逮

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中有男子和朋友到夜店喝酒狂歡，結束後堅持騎車回家，朋友見狀不斷勸阻，甚至還肉身拉車，苦勸別酒駕，兩人在大街上演拉扯戲碼，最後男子不聽勸執意酒駕上路，結果被警方逮個正著，酒測值高達0.31毫克，移送法辦。





兩名男子夜店狂歡後，其中一人戴上安全帽走到機車旁，準備騎車離開，朋友見狀直覺不對阿，我們不是才剛喝完酒嗎，趕快上前勸阻，要男子別酒駕，但男子怎麼勸都勸不聽，方向燈一打，油門一催，堅持自己騎車回家，朋友見狀嚇壞了，肉身拉住機車不讓男子離開，兩人在大街上，上演前進後退的拉扯戲碼，但男子最終還是騎車離去，沒想到才騎了200公尺，就碰上員警。

警方當場當場對他實施酒測，這一測不得了，酒測值竟然高達0.31毫克，已經觸犯公共危險罪。





這名19歲曲姓男子，先前沒有酒駕紀錄，日前和朋友到夜店狂歡後，不理會朋友的好言相勸，執意酒駕回家，結果不聽好人言，真的吃虧在眼前，馬上被警方逮個正著，最重可處三年以下有期徒刑，併科30萬以下罰金，悔不當初。









《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

