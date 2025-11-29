酒駕失控撞2車後「烏龜翻」 肇事女命大爬車外狂吐
台中市 / 綜合報導
台中市1名26歲女駕駛，凌晨4點多酒駕開車經過西屯區一處路口，先是衝撞1輛路停汽車和1輛機車後，向前衝翻覆在馬路中間，整輛車四輪朝天，這名女駕命大自行爬出車外後，還跑到早餐店想買水，最後卻只買到紅茶。被撞的汽車，車身被刮出常常傷痕，車主說，女駕駛一度希望和解，不想報警，警方到場後對女駕駛酒測，發現她的酒測值高達0.55，依涉嫌公共危險罪嫌偵辦。
拎著黑包包的女駕駛，彎腰鑽進半開的早餐店跟店家說要買水，早餐店老闆說：「我們沒有瓶裝水喔。」買水買不到女駕駛就改買紅茶，拿手機付了錢邊滑手機邊等飲料，拿到飲料後立刻插下吸管喝了一口，走出早餐店整個過程神色正常，但其實她才剛酒駕肇事翻車，自己爬出車外，白色汽車橫躺在路中間，整輛車翻覆四輪朝天，右前輪的輪軸被撞到完全斷裂，連後車廂也爆開，周圍道路上滿地是碎裂零件，現場一片狼藉。
早餐店老闆說：「碰的一聲，真的是比炸彈的聲音還要大，親眼看到她從駕駛座爬出來。」車禍發生在台中西屯這處路口，今(29)日凌晨4點40分左右，女駕駛開車先是撞上停在路邊的汽車，往前撞到機車後又衝出去翻覆在路中間，女駕駛自己爬出來，警察到場酒測酒測值0.55，被波及撞到的汽車車身，被刮出長長的傷痕和凹陷，讓車主相當心疼。
被撞車主說：「她說我們私下和解可以嗎，我說不行。」被撞車主說，對方可能因為保險理賠問題，原本希望和解但肇事女駕駛涉及酒駕，還是請警方來處理，中警六分局永福所副所長李文生說：「(肇事女駕駛)四肢有擦挫傷，經酒測，酒測值超標。」警方調查，女駕駛是26歲的苟姓女子酒測值0.55，肇事後四肢擦挫傷送醫，警方會對她酒駕行為開罰，並依公共危險罪嫌移送偵辦。
