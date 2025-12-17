酒駕夾殺清潔員！鄭傳吉「獲救1句話」激眾怒 險遭家屬圍毆

台南香酥鴨店48歲老闆鄭傳吉酒駕撞死23歲陳姓清潔員。（圖／扒趴鴨＿安平名店劍獅店臉書、東森新聞）





台南香酥鴨店48歲老闆鄭傳吉，16日嚴重酒駕撞死23歲陳姓女清潔員。警方調查發現，鄭傳吉事故前晚連跑3次餐敘，酒測值高達0.95形同爛醉，未料鄭傳吉獲救時第一句話，竟是說「我沒開車」，險遭現場氣憤的眾人圍毆。

陳女16日上午隨垃圾車執行清運作業，遭鄭傳吉駕車從後方高速衝撞，夾在兩車之間當場死亡。陳女男友兼垃圾車駕駛，見鄭傳吉的白車引擎蓋滿是血色痕跡、女友動也不動，焦急邊跺腳邊拍打白車車窗，但鄭傳吉已因撞擊失去意識，男友見無力救出陳女，情緒崩潰坐在分隔島嚎哭，令現場眾人同感悲痛。

廣告 廣告

陳女男友嘗試拍打車窗叫醒鄭傳吉。（圖／翻攝畫面）

陳女家屬得知消息趕抵現場並嘗試拍窗喚醒，然而鄭傳吉持續昏迷，直到消防動用破壞器材搬出人，才發現鄭傳吉雙腿已骨折。未料鄭傳吉清醒後在眾目睽睽下，公然說出自己沒開車、有找代駕，陳男家屬、現場民眾聽到如斯謊言，再也無法忍受情緒，包圍並嘗試毆打鄭傳吉，在場員警履行職責，阻止了鄭傳吉被圍毆。

警方在鄭傳吉送醫後，檢測確定他酒測值高達0.95，超標近3倍形同爛醉，鄭傳吉睡到下午才能進行筆錄。員警配合監視器調查發現，鄭男肇事前晚參加完一場餐敘後，凌晨又再到2間酒吧續攤，且全程本人開車，最終釀成陳女枉死。

台南地方法院昨晚審理檢方聲請羈押時，痛批鄭傳吉酒駕致人於死，卻狡辯自己非駕駛，且明有經營知名脆皮鴨店，但辯稱經濟狀況不佳，有畏罪逃亡可能，當晚即裁定羈押。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

快訊／王大陸幫女友討債涉個資法 兩人先後現身地院

疑電線短路！市民大道露營用品店竄火 6民眾受困獲救

先撞機車再撞橋墩 基隆休旅車頭變形駕駛傷重亡

