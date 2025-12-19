酒駕奪命太冤？女清潔員招魂連10筊未允 妹一句承諾才放手

台南一名23歲清潔隊員日前執行垃圾清運時，遭酒駕的鄭姓男子撞斃。（翻攝畫面）

台南安平日前發生一起酒駕奪命車禍，23歲陳姓女清潔員在執行垃圾清運勤務時，遭48歲經營香酥鴨店的鄭姓男子酒後高速衝撞，當場被夾在轎車與垃圾車之間身亡。事故發生第3天，家屬返回現場進行招魂儀式，卻一度連續擲出10次未允筊，直到陳女胞妹承諾會代姊姊照顧父母後，才連續擲出3個允筊，引魂儀式才得以完成，場面哀戚。

這起事故發生在16日清晨，陳女當時剛走向垃圾車車斗，轉身不到2秒，就遭鄭男駕駛的轎車高速撞上，巨大的衝擊力道讓她當場喪命。警方調查發現，鄭男前一晚深夜開始飲酒，持續到隔天清晨，期間還連續前往2家酒吧續攤，事發後一度謊稱「沒有開車」，但血液酒精濃度高達0.95%，超標近3倍，全案依公共危險及過失致死罪偵辦，並已遭法院裁定羈押。

招魂為何遲遲未能允筊？

18日，陳女父母、胞妹與男友重返事故現場進行招魂，家屬準備三牲與陳女生前愛吃的食物，並請來3名道士作法。首輪由男友代表擲筊引魂，卻連續10次都未獲允杯，讓在場親友情緒更加潰堤。

直到第二輪改由胞妹擲筊，並當場向姊姊承諾會好好照顧父母，才連續擲出3個允筊，順利完成引魂，將魂魄引回殯儀館。陳母在現場數度哽咽，痛哭表示女兒工作才3個月就遭奪命，遺體被撞得四分五裂，難以接受。

冤死為何更難引魂？

負責儀式的葬儀業者張然鑫指出，年輕冤死者加上父母健在，與家人、伴侶情感深厚，往往「怨氣較重」，引魂過程不易一次成功，需依儀式反覆請示，直到連續允筊才算完成。由於撞擊過於猛烈，陳女遺體修復也動員5名修復師，耗時超過15小時，讓家屬悲痛不已。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

