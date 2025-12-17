酒駕奪命烤鴨業者黑歷史曝光 侵權烤鴨技術判賠30萬 不服判決竟揮拳攻擊

烤鴨店業者鄭傳吉黑歷史曝光，侵權烤鴨技術又不服判決竟揮拳打人。翻攝畫面

台南市鹽酥鴨業者鄭傳吉涉嫌酒駕高速撞死陳姓女清潔員，警訊時否認肇事駕駛，又承認經濟狀況欠佳，一副惡劣又擺爛態度。從法院判決發現，鄭男惡劣行徑其來有自，他跟妻子2018年向陳姓業者學習煙燻滷味技術，3年後違約自立「扒趴鴨」品牌成為加盟主，開設13家分店，遭法院判賠30萬元。他不爽對方提告，竟在法院門口揮拳攻擊陳男臉部，又遭法官判處55日拘役。這起致命的酒駕事件，連帶揭露鄭男侵權又暴力的爭議歷史。

判決書指出，鄭傳吉及妻子梁惟茜 2018年曾與陳姓業者簽訂加盟契約，學習製作煙燻滷味技術。不料，鄭男與妻子違反加盟契約，私自利用所學技術開設另一間煙燻滷味店，更於2021年改名「扒趴鴨」後，讓他人加盟共開設了13間分店。陳姓業者主張，鄭男的違約行為嚴重影響其營業額及加盟金收入，要求賠償120萬元。

廣告 廣告

鄭傳吉夫妻否認違約，主張加盟契約早已合意終止，鄭男強調契約與其無關。但法院審理後認定，鄭妻從事與原業者相關的行業，構成惡性競爭，因此認定原業者確實受有損害。最終，法院審酌後，依所得心證裁定鄭傳吉夫妻須賠償原業者30萬元。鄭男不服判決提出上訴及再審，均遭駁回。

鄭傳吉自創品牌「扒趴鴨」涉及侵權，遭原加盟主控告。翻攝民眾黨台南市黨部臉書

更令人髮指的是，雙方因金錢糾紛對簿公堂後，鄭傳吉竟選擇以暴力解決問題。鄭傳吉前年11月1日下午在台南地方法院門口，徒手毆打該提告的陳姓業者左臉，導致對方左臉頰挫傷。

鄭傳吉辯稱，案發當天是因被對方持續騷擾跟蹤，自己因舊傷不慎失去平衡往前撲，完全沒有碰到陳男。但法院監視畫面發現，鄭傳吉以右手向陳男臉部猛力揮出1拳，沒有任何「失去平衡而往前撲」的情形。法官認為，鄭男空言否認、臨訟卸責，判處其傷害罪，處拘役55日，得易科罰金,。

法官在量刑時更特別審酌，鄭男與告訴人間因金錢糾紛，不思理性解決，恣意出手傷害他人，自我情緒控制能力不佳，且迄今未與告訴人達成和解或獲得原諒，應予儆懲。

監視器清楚拍下鄭姓男子酒駕撞擊陳姓女子。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

撞死女清潔員怕賠錢落跑 知名烤鴨店業者鬼辯經濟欠佳...法官裁定羈押

台南酒駕奪命風波延燒 鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝

酒駕零容忍？ 23歲妹一天打兩份工幫家計 遭賣鴨業者酒駕撞死 男友目睹崩潰