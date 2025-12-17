酒駕奪命釀清運人員身亡 南市府：比照因公致死免喪葬費

▲「扒趴鴨」店在Google店名資訊被竄改為「殺人酒駕美食」。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】開業「扒趴鴨」鹽酥鴨店48歲老闆鄭傳吉，因酒駕奪走一名年僅23歲清運人員不幸身亡的重大事故，台南市環保局表示， 該名人員雖非環保局編制清潔隊員，惟係於執行清運公務期間發生意外，環保局已第一時間向家屬表達最深切的慰問，並全力提供必要協助。

環保局表示，已比照公教人員因公致死，免予殯葬相關費用，減輕家屬負擔；有關慰問金發放，已向環境部法制單位爭取放寬資格；此外，也將依勞務委外契約及保險機制，積極協助家屬辦理保險理賠及相關補償事宜，並督促業者依約辦理；後續如涉及司法程序，市府亦將提供必要之行政協助與法律資源，確保家屬權益。

市府社會局也表示，將請社工人員進一步訪談評估相關協助。因涉及酒駕，可提供免費律師資源，市府也將持續協助相關法律諮詢與支持。