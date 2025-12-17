酒駕奪命震撼台南！23歲女清潔員慘死 舅舅崩潰：遺體需5名修復師

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台南昨（16日）上午發生酒駕奪命事故，23歲陳姓女清潔員執行垃圾清運勤務時，遭酒駕賓士車從後方高速追撞，當場傷重不治身亡，整起事件引發社會譁然。一名自稱是死者舅舅的男悲痛指出，陳女下半身粉碎「為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師」。

台南昨（16日）上午發生酒駕奪命事故，引發外界關注。（圖／翻攝林依婷臉書）

台南地檢署相驗指出，陳女因下半身粉碎性骨折及多重外傷死亡。警方調查，48歲鄭姓男子駕車行經安平區慶平路段時，撞上停靠路邊作業中的垃圾車，陳女遭夾在兩車之間身亡 。駕駛者為當地香酥鴨店老闆鄭傳吉，事發後一度否認酒駕、謊稱找代駕，但酒測值高達每公升0.95毫克，超標近3倍。監視器畫面也顯示，鄭男前一晚與友人飲酒後，凌晨接連前往酒吧續攤，直至天亮仍酒後駕車。

一名自稱是死者舅舅的網友透露姪女遺體嚴重受損。（圖／翻攝林依婷臉書）

事件曝光後引發各界憤怒，台南市議員林依婷在臉書發聲，表示將會研議人道援助事宜，同時也會協助家屬透過法律途徑向肇事者求償。一名自稱是死者舅舅的網友也在下方留言，悲痛透露：「那位女孩是我的姪女，她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋」。

藝人許富凱痛批酒駕毀家庭。（圖／翻攝自IG@henry917kai）



此外，藝人許富凱也以黑底白字發聲，直言「喝酒不開車，開車不喝酒，這兩行文字到底有多難理解，酒駕到底要毀了多少家庭。」台南地院昨晚召開羈押庭，認為鄭男涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定羈押。



