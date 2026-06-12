酒駕奪女清潔員命判7年9月 家屬怒：等撞死第二人才重判？

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去年12月，台南發生一起賓士猛撞垃圾車事故，導致一名女清潔員不幸身亡。肇事的香酥鴨店老闆酒駕害死人命，事發後還狡辯自己沒有開車，甚至未與家屬和解、賠償，態度惡劣，檢方求處10年重刑，但今（12）日一審宣判，法官僅判處7年9個月有期徒刑。

死者母親失望表示，「判太輕了！沒有道歉、沒有賠償、態度惡劣，我女兒往生的時候有多悽慘，只要是為人父母，看到那個畫面一定都會覺得心如千刀萬剮。」

死者妹妹也憤怒落淚地說，「因為他是酒駕初犯，判決真的很輕。一定要等到他撞死第二個人，才會判得比較重嗎？」

清醒後有配合調查.無前科 撞死清潔員判7年9月

凶手是名香酥鴨店老闆，跑攤飲酒後明明知道該找代駕，卻偏偏心存僥倖自行開車，車禍過程慘不忍睹，肇事後還狡辯不是自己開車，時至今日也未與家屬和解、賠償，種種行徑荒唐誇張、惡劣至極。

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然而，法官考量他第一時間否認開車，可能受到酒精影響所致，待酒醒後有配合調查，加上過去沒有前科，審酌相關情狀後作出判決。

至於賠償部分，香酥鴨店老闆表示，未來將以獄中工作所得賠償家屬，但這樣的說法，在家屬眼中有說等於沒說，毫無誠意。

酒駕帶走一條人命，一審卻沒被判到最重刑罰，這樣的結果對家屬來說，無疑是又在心上割一刀。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

※犯罪行為，請勿模仿

台南／黃富祺、梁子玥、莊棋淵 責任編輯／蔡尚晉

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