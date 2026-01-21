酒駕嫌拒檢落跑 警攔截圍捕追逾2公里逮人

桃園市 / 綜合報導

農曆年前尾牙季，大家都會小酌熱鬧熱鬧，但喝酒千萬不要開車！今(21)日凌晨，警方在桃園民權路的KTV附近，發現有人酒駕，沒想到對方拒檢，還一度加速倒車，差點把警察撞倒輾過去！駕駛逃逸過程中，疑似太緊張，在附近繞了整整一圈，繼續酒駕逃了超過2公里，才終於被警方當場逮捕，依公共危險和妨害公務罪送辦！

警察緊抓著車門窗戶邊框，駕駛不配合盤查，還重踩油門倒退，員警不肯放手被一路拖著走，還差點被撞倒輾過去，駕駛趁員警被甩到路邊的機會，前後調整角度加速逃逸。

桃園分局景福派出所員警VS.游姓駕駛說：「下來啦，下來，(現在要幹嘛)，下來。」員警雙手已經伸進駕駛座，要阻擋駕駛繼續酒駕，對方一心想逃手剎車沒放掉，油門一踩輪胎空轉，燒胎冒出陣陣白煙，逼退員警後趁機落跑。

綠燈不走，廿一日凌晨1點，駕駛沒注意到綠燈亮了，停在原地沒起步往前，跟在後頭的員警發現，駕駛看起來精神恍惚，就怕是毒駕一路緊跟在旁，要求對方靠邊停接受盤查，但駕駛非但不配合，還加速鑽巷子想甩開員警。

案發地點就在桃園市區，民權路的連鎖KTV旁邊，駕駛先是拒檢逃逸，一度還險些撞倒輾過員警，逃逸過程疑似太緊張，一度在案發地周邊不斷兜圈子，後來才往反方向遠離現場，最後在玉山街巷子被查獲，酒駕超過2公里。

桃園分局景福派出所副所長黃福源說：「酒駕男子拒絕配合員警攔檢，高速逃逸，員警立即通報攔截圍捕，男子隨即將車輛，駛入暗巷內躲藏，仍遭員警查獲，經實施檢測，酒測值為0.53，已超過標準。」

駕駛除了酒駕被依公共危險罪送辦之外，拒檢差點撞倒輾過警察恐怕還要加上，妨害公務的罪責最高可處3年有期徒刑。

