酒駕害命！19歲男國道撞護欄.釀後2車追撞 1死5傷

雲林縣 / 綜合報導

今(16)日清晨五點多，國道發生1死5傷的酒駕車禍，19歲蔡姓男子開車載4位同年紀的朋友，從台中要前往嘉義，行經國道1號雲林虎尾南下路段，失控自撞外側護欄，造成車輛翻覆，同車的朋友2女1男輕傷送醫，但不幸的是後座另一名朋友，許姓男子被拋出車外，當場死亡，車禍來得太快，後方2車為了閃避，失控在內側車道撞成一團，2名駕駛也因而受到輕傷，警方查出，肇事的蔡姓男子酒測值超標，依法送辦。

廣告 廣告

一名男子倒臥在國道外側車道，民眾站在旁邊用手勢指引消防車再往開前一點，消防隊員說：「右邊右邊，明顯死亡。」16日清晨5點多，國道1號雲林虎尾南下路段，發生死亡車禍，警方調查，19歲蔡姓男子開著家人的車輛，載了4位2男2女，同年齡的朋友從台中要前往嘉義，行經國道1號雲林虎尾南下路段，蔡姓男子失控自撞外側護欄車輛翻覆，同車的2女1男輕傷送醫，坐在後座的許姓男子拋飛車外當場死亡，後方的轎車緊急減速煞停整輛車打橫，廂型車攔腰追撞上去，兩車駕駛輕傷送醫。

國道四隊斗南分隊小隊長陳宏銘說：「事故造成1人死亡，5人受傷，蔡男駕駛自小客車，行駛於中線車道，自撞外側護欄，翻覆於外側車道。」車禍現場撞得一團亂，零件碎片散落一地，肇事的黑色轎車駕駛蔡姓男子沒有受傷，但他的酒測值超標被移送送辦。

國道四隊斗南分隊小隊長陳宏銘說：「各造駕駛人均送醫治療，酒測值待查。」國道拖吊車閃著警示燈在場戒護，國道警方封閉南下車道，花了1個小時才清理完畢，怎麼會撞得這麼嚴重，警方要持續追查。

原始連結







更多華視新聞報導

國道塞車「打雙黃燈」減速 遊覽車沒剎住連撞2次

海神跑車失控「連撞4車1傷」 駕駛疑酒駕棄車逃

海神跑車失控連撞！ 一騎士受傷四車毀 駕駛疑酒駕逃逸

