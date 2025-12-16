酒駕害女清潔員「下身粉碎性骨折」慘死！賓士男餐廳地址被改…淪看守所

記者陳弘逸／台南報導

台南48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人，昨天酒駕撞死人遭收押，店家名稱被更改為「更改地址至法務部矯正署臺南看守所」。（圖／翻攝畫面）

台南48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人，昨天（16日）酒駕撞上作業中的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡。鄭男被發現酒測值嚴重超標，犯行引發眾怒，紛紛遭網友出征、撻伐，店名還被更改，他因否認犯行，遭裁定羈押；網友又將店家名稱補上「更改地址至法務部矯正署臺南看守所」，眼看民眾情緒激憤，為防過激行為發生，轄區警方也加強該店周邊巡邏。

台南48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人，昨天酒駕撞死女清潔員。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在昨天（16日）上午8時許，鄭男開賓士車酒駕上路，在安平區慶平路高速追撞正執行收運作業的垃圾車，造成後方23歲陳姓女清潔員當場死亡；事後警方查出，肇事的鄭男酒精濃度高達每公升0.95毫克，被依法移送。

由於鄭男否認肇事，甚至自陳經濟狀況欠佳，移送地檢署後，檢方遭聲押，法院認為，他試圖免除可能面臨重刑，及高額民事賠償，畏罪逃亡規避追訴、審判可能性甚高，認有逃亡之虞，裁定羈押。

鄭男犯行曝光後，遭網友起底，他經營知名鹽酥鴨店，還曾接受媒體專訪。（圖／翻攝自臉書）

鄭男犯行曝光後，遭網友起底，他經營知名鹽酥鴨店，還曾接受媒體專訪，事發之後，遭群起出征、撻伐；臉書粉絲專頁也緊急關閉，Google評論遭留大量1星負評，還被更名為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-垃圾安平總店」。

鄭男收押消息出爐後，名稱又被網友加上「更改地址至法務部矯正署臺南看守所」，顯見他的犯行，引起各界憤怒；轄區警方，憂心店面遭人潑漆砸店，目前已加強巡邏，防範過激行為發生。

