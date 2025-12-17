酒駕害清潔隊情侶成死別！總是面帶微笑…居民形容：碰到她開啟幸福一天

記者陳弘逸／台南報導

台南48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人，昨天（16日）酒駕撞死23歲陳姓女清潔員。（圖／翻攝畫面）

台南48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人，昨天（16日）酒駕撞上作業中的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡。鄭男遭收押，陳女工作時遭撞枉死，當地居民有人得知噩耗，在社群發文哀悼，她總是面帶微笑、貼心助人，更形容，她的行為開啟了快樂幸福的一天。

據悉，死者陳女為垃圾車隨車人員，當初由男友帶入行，男方是垃圾車駕駛，常一同上班清運作業，女方才上工約3個月，因態度認真，獲不少人好評，未料，卻在昨天（16日）遭鄭男開賓士酒駕猛烈撞擊，導致她下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡。

遭撞的23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡。（圖／翻攝畫面）

消息傳出後，由死者清運路線的居民在社群「Threads」發文， 看到每天倒垃圾時都會遇到的清潔工，竟然因為酒駕被撞身亡，真的讓人非常震驚；還說她總是溫柔地微笑，有時候要費力丟一大袋垃圾，她也會在旁默默協助，得知噩耗，超錯愕。

還有網友說，陳姓女清潔員總是貼心協助，她的行為開啟了快樂幸福的一天，受幫助的人還在心裡祝福她，未料，因鄭男酒駕肇事而喪命，另不少人不捨。

