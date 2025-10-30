酒駕害2命！ 通緝犯逃美8年終落網 遭押解返台

台北市 / 綜合報導

45歲蔡姓通緝犯，潛逃美國8年後落網，29日返台，這名通緝犯，2016年因與未成年少女進行性交易遭到判刑6個月，2017年更因為酒駕，造成2死11傷重大車禍，這也是他第四度酒駕，同年舉家潛逃美國洛杉磯遭到通緝，刑事局持續會同美國國安單位，終於在今年2月成功逮人，並由美國執法行動遣返局人員押解返台。

三名刑警圍繞在男子身邊，清脆的喀擦聲隨後響起，雙手直接被手銬牢牢銬住，刑警說：「簡單的講我們今天，你過去的行動我們會去做個確認。」一下飛機命運就已經註定，刑警滔滔不決向男子解釋流程，他是涉嫌與未成年少女性交易遭判刑，8年前還酒駕撞死2個人的蔡姓嫌犯，車禍現場一片狼藉，機車碎片散落滿地。

2017年3月6日晚間，蔡姓嫌犯酒駕失控衝撞停等區，造成騎機車的一對夫妻死亡，這已經是他第四度酒駕，還遭吊銷駕照一年但他卻再度闖禍，而他其實前科累累，2016年4月他與未成年少女，進行性交易被警方逮到遭判刑6個月，2017年3月他酒駕造成2死11傷，事後卻辯稱煞車失靈不願意負責，同年9月就舉家逃往美國洛杉磯，2018年因屢傳不到遭發布通緝，今年2月3日刑事局與美方，成功在嫌犯位於洛杉磯的住家逮到人，並在10月29日遣返回台，要這逃亡長達8年的通緝犯好好面對司法。

據了解蔡姓犯嫌，在當地餐廳打黑工維生，但因為家境良好生活水平其實不差，甚至能夠住高級社區開名車，直到今年川普移民大執法才遭逮，後續甚至找了當地律師聲請政治庇護，想躲過返台。

刑事局國際科科長李昆達說：「在今年2月的時候，順利地跟美國的這些執法單位，在洛杉磯逮捕了這個蔡姓犯嫌，那也在昨天(29)的這個晚上，由美方執法人員押解來台，來面對我們台灣的這些司法。」逃亡美國8年最終還是逃不掉，返台面對刑責命運，準備好好面對司法審判。

