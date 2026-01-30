酒駕形象全毀！女偶像直播脫口「好想死」認患嚴重憂鬱：不活也無所謂

記者林汝珊／台北報導

Lizzy因酒駕，事業全毀。（圖／翻攝自IG）

南韓女團「After School」前成員Lizzy過去因酒駕事件遭罰，演藝事業受到重挫，因此陷入低潮，如今近乎0演藝工作。近日她透過社群直播，坦言罹患嚴重憂鬱症，鬆口「我好想死」，引起粉絲擔憂。

Lizzy坦言罹患憂鬱，讓粉絲相當擔憂。（圖／翻攝自IG）

Lizzy近日在IG直播，以自然的穿著、將頭髮紮起的模樣現身，與粉絲互動聊天。在回應一名粉絲提問時，一度反覆說：「我會試著活一次看看」、「無論如何都會活下去」，但不久後又表示「真的太想死了，活著也無所謂，不活也無所謂」，讓觀看直播的粉絲相當擔心。

事實上，Lizzy在2021年時，因酒後駕車追撞前方計程車，當時酒精濃度超過 0.08%，達到吊銷駕照標準，最終被判處罰金。事件發生後，她演藝事業中斷，當時曾表示：「那件事是絕對不該發生的，沒有任何藉口，是我明確的錯誤。」

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

