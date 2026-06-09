酒駕後10天陳屍車內！55歲資深男星遺作全球暴紅 《鐵拳教育》神演技看哭粉絲
Netflix新劇《鐵拳教育》上線後立刻暴紅，除了主角金武烈人氣直升，劇中也驚見驟逝10個月的資深演員宋英奎身影，該劇也是他的螢幕遺作，令觀眾十分惋惜。
《鐵拳教育》改編自人氣網路漫畫，劇情直面校園霸凌，故事以為了挽救逐漸崩壞的韓國校園而成立的「教權保護局」為背景，大快人心的劇情，讓該劇上線後立刻成為現象級韓劇，已直衝Netflix全球電視節目TOP10排行榜第3名。
出事前已拍完！宋英奎《鐵拳教育》成遺作
劇中宋英奎飾演的國會議員，是政壇的矚目新星，還有望成為總統候選人，卻疏於管教小孩，放任就讀高中的兒子霸凌同學，甚至鬧出人命。宋英奎劇中不僅將倚勢凌人的傲慢演技發揮得淋漓盡致，更把醜聞遭揭露後的不安與焦躁完美呈現，雖然戲分不多，卻是畫龍點睛的關鍵。由於該劇早在去年就已完成拍攝，也讓《鐵拳教育》遺憾成為宋英奎的遺作。
宋英奎去年6月先是爆出酒駕爭議，當時他涉嫌在酒醉狀態下駕車約5公里，遭警方移送檢方偵辦。事發後，他原本參演的《TRY：我們成為奇蹟》、《退貨兒童》以及音樂劇《莎翁情史》皆受到影響，戲劇製作方宣布將盡可能刪減其畫面，他也退出舞台劇演出。
沒想到就在宋英奎遭移送檢方後10天，他被發現在去年8月4日陳屍於京畿道龍仁市一輛停放的車中，享年55歲，讓粉絲震驚不已。
1994年以兒童音樂劇《毛髮道士》出道的宋英奎，出道逾30年的他，拍過在韓觀影人次達1626萬的賣座片《雞不可失》，還演過Disney+影集《地下菁英》、Netflix影集《毒梟聖徒》等作品，如今也透過遺作《鐵拳教育》，再度讓觀眾見證他的實力派演技，也讓粉絲深感惋惜。
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