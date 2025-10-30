酒駕心虛拒檢！林口男駕車衝撞警察 店家合力壓制上銬

新北市林口區昨晚發生一起驚險的警匪追逐事件，一名41歲陳姓修車廠老闆在喝了5瓶啤酒後駕車上路，因擔心被查獲而拒絕員警攔查，更意圖衝撞警方逃逸。過程中，執勤員警人車倒地後仍奮力追趕，最終拔槍喝斥嫌犯，並在附近店家協助下成功壓制。酒測結果顯示，該名駕駛酒測值高達0.45，除了酒駕外，還涉嫌公共危險與妨害公務等罪嫌。

駕駛酒駕拒檢逃逸，警掏槍喝斥。（圖／TVBS）

事發於新北市林口文化一路上，當時一名員警正在獨自巡邏，發現前方白色轎車駕駛行為異常。行車紀錄器畫面顯示，員警騎車不斷跟隨目標車輛，試圖攔查這輛拒檢逃逸的白色轎車。員警切進車道後，下一秒人車倒地，但他仍忍著疼痛，立即拔腿狂奔追上前，並拔槍衝到白色轎車前方，喝令駕駛立刻下車。從另一個角度可見，員警喊了好幾聲「停車、停車」，但對方卻裝作沒聽見。警方拿槍到車頭前阻擋對方離開，駕駛才願意打開車門配合。此時，附近正準備開店的店家見狀立即上前協助。一名店家表示：「我跑過去看，就看到他在掙扎，他想要跑，然後我就想說好吧，那就幫忙壓著，然後就繼續，員警趕快拿手銬，我把他的另外一隻手拉出來以後，手銬第一隻手先上去。」

廣告 廣告

店家描述當時危險情況：「行車紀錄器拍到的是從後面拍，我們的角度是那個員警，如果沒有閃開他就被壓到。」他進一步說明自己的反應：「那時候沒想這麼多，直接膝蓋就壓著他的脖子，趕快幫忙把手往後折啊，讓員警趕快上銬。」警方調查發現，41歲陳姓男子自稱在工作地喝了5瓶啤酒後開車回家，因擔心被抓才會逃跑。此次心虛落跑行為，除了違規外，酒駕又碰撞警車，也涉嫌公共危險和妨害公務等罪嫌。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

林口酒駕男拒檢衝撞！警掏槍壓制 熱心民眾挺身相助

開車等紅燈睡著 男遭警叫醒嚇壞「撞警車」酒測0.57

內湖男酒駕睡中路央！驚醒「誤踩油門」衝撞警車 下場慘了

花蓮男酒駕還嘴硬「沒喝」！追逐1公里遭上銬酒測值1.08

